ΥΠΟΙΚ: Μετά την ψήφιση αλλαγών η υποβολή αιτήσεων για φοιτητική μέριμνα

Το κοινό θα ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων με νέα ανακοίνωση που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, με το Υπουργείο να αναφέρει ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για υποβολή των αιτήσεων.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για κρατική φοιτητική μέριμνα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί μετά την ψήφιση των νομοθετικών αλλαγών που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προνοεί την αύξηση  των εισοδηματικών κατηγοριών κατά €5.000 για κάθε εισοδηματική κατηγορία, την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για οικογενειακές μονάδες με ετήσιο εισόδημα μέχρι €44.000 και την άρση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με πέραν των 5 εξαρτώμενων τέκνων.

Σημειώνεται ότι το κοινό θα ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων με νέα ανακοίνωση που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, με το Υπουργείο να αναφέρει ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για υποβολή των αιτήσεων.

Επιπλέον, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες προετοιμασίες και ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών τους. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των φοιτητών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που προνοούνται στη νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login (ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα). Πρόκειται για έναν προσωπικό λογαριασμό ο οποίος δίνει στους πολίτες ασφαλή πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login κάνοντας εγγραφή στον σύνδεσμο: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register

Επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα παραστατικά που είναι απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.   

Πηγή: ΚΥΠΕ

