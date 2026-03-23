Πύραυλοι από το έδαφος ως το... Διάστημα - Η απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ

Ενώ το τελεσίγραφο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, εκπνέει, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να εξαπολύει απειλές ολοκληρωτικής καταστροφής, ωστόσο, την ίδια ώρα, το χτύπημα της Τεχεράνης στη βρετανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον ινδικό ωκεανό, συνεχίζει να προκαλεί σοκ στον πλανήτη, καθώς κανείς δεν περίμενε αυτή τη δυναμική.

Σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να στοχοποιηθούν είναι οι σύμφωνα με το Sky news οι: Σταθμός παραγωγής ενέργειας με ατμοστρόβιλο στο Ραμίν, Πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Μπουσέρ, Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Κερμάν και Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Νταμαβάντ.

«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας - το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Θα υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, και θα εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Channel 13. «Το Ιράν λαμβάνει τώρα την τιμωρία που του αξίζει», πρόσθεσε ενώ κατηγόρησε για αδράνεια το ΝΑΤΟ λέγοντας: « Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν τίποτα, είναι μεγάλη ντροπή».

Απειλές του Ιράν προς πάσα κατεύθυνση

Ωστόσο, η Τεχεράνη απάντησε στις απειλές... με απειλές, λέγοντας ότι αν πληγούν πυρηνικές του εγκαταστάσεις, θα υπάρξουν «νέες εκπλήξεις» με ολοκληρωτικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής που έχουν αμερικανικές βάσεις. Και δεν σταματά εκεί, αφού παράλληλα υπόσχεται χτυπήματα σε ισραηλινά εργοστάσια, ενεργειακές υποδομές, τεχνολογία πληροφοριών, εταιρείες στην περιοχή με Αμερικανούς μετόχους. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι «Φρουροί της Επανάστασης» μέχρι τώρα αρνούνται το χτύπημα στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Στο Ισραήλ επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για την αποτυχία των αντιβαλλιστικών πυραύλων, αφού το ξακουστό «Iron dome» (που καταρρίπτει στόχους σε μικρό ύψος) δείχνει να υπολειτουργεί και να δέχεται «τρύπημα» από πυραύλους... άγνωστης τεχνολογίας. Μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για το βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων άγγιζαν περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα φαίνεται πως Τραμπ και Νετανιάχου υποτίμησαν το Ιράν που μοιάζει να απειλεί ανοιχτά την Ευρώπη.

Οι πύραυλοι «δύο σταδίων» μούδιασαν IDF και ΝΑΤΟ

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του πρώην επικεφαλής αεράμυνας των IDF, ταξίαρχου Ραν Κοχάβ, ο οποίος εξήγησε ότι το Ιράν διαθέτει πύραυλο δύο σταδίων: Είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση δορυφόρων στο Διάστημα, αλλά και για βαλλιστικά όπλα μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Έτσι δικαιολόγησε την αύξηση βεληνεκούς του πυραύλου που έφτασε στο Ντιέγκο Γκαρσία ως εκτόξευση πολλαπλών σταδίων.

Την Κυριακή, έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ κατέστρεψε ιρανικό πύραυλο έξω από την ατμόσφαιρα, γεγονός που αφενός υπονοεί ότι ο ιρανικός πύραυλος φτάνει σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, άρα ο πύραυλος έχει πολύ μεγάλο βεληνεκές. Αφετέρου, φαίνεται ότι οι Ισραηλινοί κατέρριψαν τον πύραυλο με το...πανάκριβο πυραυλικό σύστημα Arrow, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τέτοιου είδους καταρρίψεις.

Τη δική της σημασία έχει η δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για την πυραυλική ικανότητα του Ιράν. «Η συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο το Ιράν να διαθέτει πλέον πυραύλους ικανούς να στοχεύσουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά εάν αυτό αποδειχθεί αληθές, τότε έχουμε ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, είναι κρίσιμο», είπε στο CBS. «Αυτό που γνωρίζαμε με βεβαιότητα είναι ότι βρίσκονταν κοντά στο να αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά εάν έφτασαν στο Ντιέγκο Γκαρσία, έχουν ήδη αυτή την τεχνολογία».

Το Ισραήλ χτυπάει όλο και περισσότερο τον Λίβανο

Μια εξέλιξη που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα γύρω από τη στρατηγική είναι ότι ο Ισραηλινός Στρατός δείχνει να στρέφει καθημερινά όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις του προς τον Λίβανο. Σήμερα στόχευσε τη γέφυρα Κασμιγιέ μετά από τη σημερινή εντολή που έλαβε να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και να εντείνει τις κατεδαφίσεις λιβανέζικων κατοικιών κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Η γέφυρα Κασμιγιέ βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει χωριά της περιοχής της Τύρου με βορειότερες περιοχές. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ, γεγονός που την κατέστησε στόχο της επίθεσης.

Σε δήλωση της προεδρίας του Λιβάνου, αναφέρεται ότι ο Ζοζέφ Αούν «καταδίκασε τον στοχευμένο βομβαρδισμό και την καταστροφή υποδομών και ζωτικών εγκαταστάσεων στο νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα της γέφυρας Κασμιγιέ πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών».

«Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο Αούν, λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή στον στρατό να καταστρέψει επιπλέον γέφυρες που φέρονται να χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

Το τελευταίο «χαρτί» της διπλωματίας

Την ώρα που οι μάχες στο πεδίο ξεφεύγουν από τα όρια της Γης και φτάνουν στο... Διάστημα, η διπλωματία εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη μιας πιθανής εκεχειρίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι συνομίλησε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναζητώντας διπλωματικές λύσεις. «Η ώρα απαιτεί υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη του διαλόγου. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η G7 και το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου πρέπει να ενισχύσουν τον συντονισμό τους. Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις συνεχιζόμενες παράνομες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και οι πολιτικές, ασφαλιστικές και ανθρωπιστικές τους συνέπειες». Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «στη συνομιλία αυτή, τα μέρη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων στην περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια, αναφερόμενα στην τάση κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Σε συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σύμφωνα με διπλωματική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Όπως αναφέρει ο Φιντάν, είχε επαφές με ομολόγους του από το Ιράν τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, καθώς και με Αμερικανούς αξιωματούχους και την ΕΕ.

Οι όροι των ΗΠΑ και οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν και για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Παράλληλα, η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί, αλλά με πολύ σκληρούς όρους. Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον και αποζημιώσεις.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις: Κανένα πρόγραμμα πυραύλων για πέντε χρόνια, μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, παροπλισμό των αντιδραστήρων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντόου που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν πέρυσι, αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής παρατήρησης σχετικά με τη δημιουργία και χρήση φυγοκεντρητών και σχετικών μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, συνθήκες ελέγχου των όπλων με περιφερειακές χώρες που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων όχι μεγαλύτερο από 1.000, καμία χρηματοδότηση για πληρεξούσιους όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

