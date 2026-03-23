Ο μοναδικός μαθητής της Ελεδιώ

Για να φτάσει στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου πρέπει να ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί. Θα πρέπει να διανύσει μια απόσταση 20 χιλιομέτρων περίπου από την κοινότητα που μένει. Ο Θωμάς είναι μόλις 13 ετών και είναι ο μοναδικός μαθητής του χωριού Ελεδιώ. Η διαδρομή μπορεί να είναι κουραστική, όμως μέσα της κρύβει πείσμα, δύναμη και αποφασιστικότητα, αφού ο Θωμάς ξέρει πως κάθε χιλιόμετρο τον φέρνει πιο κοντά στα όνειρά του.

Δίψα για μάθηση

Στο σχολείο, η παρέα του έρχεται από τις γειτονικές κοινότητες της Αμαργέτη και της Αξύλου. Μαζί μοιράζονται γέλια, μυστικά, όνειρα και ανησυχίες. Στο γυμνάσιο βλέπει κανείς παιδιά από διαφορετικά χωριά που τους ενώνει η ίδια δίψα για μάθηση και το ίδιο φως στα μάτια. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Π» ο πατέρας του Θέμης, ο Θωμάς μεταβαίνει καθημερινά με περιφερειακό λεωφορείο, το οποίο τον παραλαμβάνει το πρωί από την κοινότητα Ελεδιώ και τον επιστρέφει στις 14:20 το απόγευμα. Ωστόσο, το πρόγραμμά του δεν περιορίζεται μόνο στα πρωινά μαθήματα. Ο Θωμάς, ο οποίος φοιτά στη Β΄ γυμνασίου, παραμένει ορισμένες ημέρες της εβδομάδας στο σχολείο μέχρι τις 17:30 το απόγευμα, παρακολουθώντας τα κρατικά απογευματινά φροντιστήρια για μαθηματικά, νέα ελληνικά και αγγλικά. Τα απογεύματα αναλαμβάνει δράση ο πατέρας του, αφού δεν υπάρχει λεωφορείο. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπε, ο μικρός Θωμάς φοιτούσε στο σχολείο της Τίμης, το περιφερειακό σχολείο που εξυπηρετεί τα χωριά Αξύλου, Νατά, Αμαργέτη, Ελεδιώ και Αγιά Μαρίνα Κελοκεδάρων.

Η επιστροφή

Ο Θωμάς, πάντα επιστρέφει στην Ελεδιώ με μια ιδιαίτερη περηφάνια. Γιατί η μικρή του κοινότητα δεν είναι απλώς ο τόπος του, αλλά είναι η ρίζα του, όπως δηλώνει στον «Π». Αγαπά τους χωματόδρομους, τα απογεύματα με τη μυρωδιά της γης, τις καλημέρες των λίγων κατοίκων που τον ξέρουν με το μικρό του όνομα. Το όνειρό του είναι να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων, το επάγγελμα του πατέρα του και όπως λέει θέλει να συνεχίσει αυτό που «έχτισε» ο πατέρας του, να τον κάνει περήφανο. Ο πατέρας του Θωμά, Θέμης Θεμιστοκλέους, ηλικίας 69 ετών, στέκεται σταθερά στο πλευρό του 13χρονου γιου του, στηρίζοντάς τον καθημερινά τόσο στις σχολικές του υποχρεώσεις όσο και στην προσωπική του ανάπτυξη. Ο κ. Θεμιστοκλέους είναι μονογονιός και έχει την αποκλειστική κηδεμονία του Θωμά, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του ακόμη πιο απαιτητικό. Παράλληλα με τις γονεϊκές του υποχρεώσεις, διατηρεί γκαράζ αυτοκινήτων στην κοινότητά. Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Θωμάς έχει μάθει από πολύ μικρή ηλικία την τέχνη του μηχανικού, περνώντας χρόνο δίπλα στον πατέρα του στο συνεργείο και αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.