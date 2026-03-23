Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου (ΣΕΛΕΚ)

Με επισημότητα και ισχυρό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου (ΣΕΛΕΚ), σηματοδοτώντας τη συγκρότηση ενός νέου, ανεξάρτητου και μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού φορέα με παγκύπρια εμβέλεια και σαφή θεσμικό προσανατολισμό.

Η ίδρυση του ΣΕΛΕΚ αποτυπώνει την ωρίμανση και τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικής και επιστημονικής παρουσίας στην Κύπρο, η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται πολυκλαδικά και εξωστρεφώς, δημιουργώντας την ανάγκη για οργανωμένη εκπροσώπηση, στρατηγικό συντονισμό και σταθερή θεσμική διασύνδεση.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στο εγχείρημα το γεγονός ότι ο ΣΕΛΕΚ λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε θεσμική συνεννόηση με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ενισχύοντας την αξιοπιστία, τη θεσμική βαρύτητα και τη συνέργεια με τους επίσημους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σαφές θεσμικό πλαίσιο και αρχές διοίκησης

Ο ΣΕΛΕΚ λειτουργεί βάσει Καταστατικού που καθορίζει με σαφήνεια τις δομές και τις διαδικασίες διοίκησης, με ανώτατο όργανο τη Γενική Συνέλευση και εκτελεστικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θεσμική του αρχιτεκτονική διασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία και συλλογική ευθύνη, καλλιεργώντας κουλτούρα χρηστής διοίκησης και οργανωτικής συνέπειας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία το σώμα συγκροτήθηκε σε πλήρη λειτουργία, καθορίζοντας τη διοικητική του δομή και τις αρμοδιότητες των μελών.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ντάλτας

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κοσμάς

Γραμματέας: Άγγελος Χοντουλίδης

Ταμίας: Φίλιππος Μάρκου

Μέλη: Δημήτρης Κακούνης, Γρηγόρης Καμπέρης, Γιώργος Μπιτούλας

Δήλωση Προέδρου ΣΕΛΕΚ, κ. Κώστα Ντάλτα

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΕΚ κ. Κώστας Ντάλτας ανέφερε:

«Η ίδρυση του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου αποτελεί μια ώριμη και αναγκαία θεσμική πρωτοβουλία. Η επαγγελματική κοινότητα μας στην Κύπρο έχει πλέον τη δυναμική και την ευθύνη να αποκτήσει οργανωμένη φωνή και κοινό στρατηγικό προσανατολισμό.

Ο ΣΕΛΕΚ εκφράζει την επιλογή της ενότητας και της συλλογικής δράσης. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία πολλαπλασιάζει τη δύναμη κάθε μέλους και ενισχύει το συνολικό αποτύπωμα της κοινότητάς μας.

Η λειτουργία του Συνδέσμου υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αποτελεί εγγύηση θεσμικής σοβαρότητας και στρατηγικής συνέργειας. Ξεκινάμε με καθαρό σκοπό, διαφάνεια και προσήλωση στη λογοδοσία. Θέτουμε σήμερα τις βάσεις για μια οργανωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφή παρουσία που θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική και θεσμική ανάπτυξη της χώρας».

Δήλωση Γενικού Διευθυντή ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη

Σε τοποθέτησή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης τόνισε τη σημασία της θεσμικής αυτής πρωτοβουλίας και καλωσόρισε τον ΣΕΛΕΚ κάτω από την ομπρέλα του Επιμελητηρίου.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου τον νεοσύστατο Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου, η δημιουργία του οποίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΚΕΒΕ.

Η ίδρυση του Συνδέσμου αποτελεί μια σημαντική και στοχευμένη πρωτοβουλία, που ενισχύει τη δικτύωση, τη συνεργασία και την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των Ελλήνων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Το ΚΕΒΕ, ως ο θεσμικός εκφραστής του επιχειρείν, συνεχίζει να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας και στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Σύνδεσμος θα αποτελέσει έναν ουσιαστικό πυλώνα ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, συμβάλλοντας δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Προσβλέπουμε σε μια στενή, ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας του τόπου».

Αποστολή με στρατηγικό προσανατολισμό και ουσιαστικό αποτύπωμα

Κεντρική αποστολή του ΣΕΛΕΚ είναι η ενίσχυση και προώθηση των επαγγελματικών, επιχειρηματικών, επιστημονικών και κοινωνικών συμφερόντων των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Παράλληλα, επιδιώκει τη συστηματική ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των μελών του και τη θεσμική διασύνδεση της κοινότητας με φορείς της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από οργανωμένες δράσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τα μέλη του, ενισχύοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμα της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.selek.cy .