Κινητοποίηση AKP για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο 2027, γράφουν τουρκικά ΜΜΕ

Σε τροχιά εκλογικής προετοιμασίας με ορίζοντα τον Νοέμβριο του 2027 φαίνεται να εισέρχεται το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), καθώς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, εντείνονται οι εσωτερικές διεργασίες για ενδεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, παρότι οι επόμενες γενικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2028, στο πολιτικό παρασκήνιο συνεχίζονται οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο επίσπευσης της διαδικασίας. Για να μπορέσει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, απαιτείται απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης με 360 ψήφους υπέρ πρόωρων εκλογών, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να αναζητά πιθανούς συμμάχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, στο ΑΚΡ η προετοιμασία των εκλογών γίνεται με βασικό σενάριο τον Νοέμβριο του 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, το κόμμα περνά πλέον σε πιο οργανωμένη και εντατική φάση κινητοποίησης.

Το πρώτο στάδιο αυτής της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, όταν Υπουργοί, μέλη των ανώτερων κομματικών οργάνων και βουλευτές βρέθηκαν σε όλη τη χώρα, πραγματοποιώντας επαφές με πολίτες. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και τα ψηφιακά μέσα για την προβολή των δράσεων.

