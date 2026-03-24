Με απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Με απώλειες έκλεισε τη συνεδρία της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 263,71 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,74%.

Πτώση σημείωσε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 160,96 μονάδες με απώλειες 0,81%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €710.994,11.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 1,26% και οι Επενδυτικές Εταιρείες απώλειες 0,70%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με άνοδο 0,71%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων ενισχύθηκε κατά 1,35%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Πανδώρα Επενδύσεις με €500.524 (τιμή κλεισίματος €0,262 – άνοδος 4,80%), της Τράπεζας Κύπρου με €134.084,22 (τιμή €8,44 – πτώση 2,31%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €27.052,47 (τιμή €1,395 – πτώση 0,71%), της Logicom με €24.429,64 (τιμή €2,84 – πτώση 2,74%) και της KEO με €13.869,27 (τιμή €1,25 – άνοδος 1,63%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 109.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο απλές προσυμφωνημένες συναλλαγές στους τίτλους της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Ltd, συνολικού όγκου 2.000.000 μετοχών στην τιμή των €0,25 ανά μετοχή. Οι συναλλαγές αυτές καταχωρήθηκαν στο σύστημα για σκοπούς επιβεβαίωσης και ο όγκος τους συνυπολογίζεται στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών, χωρίς να επηρεάζει την τιμή κλεισίματος του τίτλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

