Σχεδόν στον μέσο όρο ΕΕ η Κύπρος σε αγοραστική δύναμη το 2025

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 11η θέση, μαζί με τη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPP) για το 2025, φθάνοντας στο 98% του μέσου όρου της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Σύμφωνα με τη Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης χρησιμοποιείται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντας συγκρίσεις της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Το 2025 ο μέσος όρος της ΕΕ διαμορφώθηκε περίπου στα 41.600 ευρώ σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, φθάνοντας το 239% του μέσου όρου της ΕΕ. Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Λετονία βρέθηκε στο 71%.

Τονίζεται ότι μόνο 10 από τα 27 κράτη μέλη βρίσκονταν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 34% του πληθυσμού της Ένωσης. Τα κράτη που ξεπέρασαν τον μέσο όρο είναι το Λουξεμβούργο (239%), η Ιρλανδία (237%), η Ολλανδία (134%), η Δανία (127%), η Αυστρία (117%), η Γερμανία (115%), το Βέλγιο (115%), η Σουηδία (110%), η Μάλτα (110%) και η Φινλανδία (101%).

Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ΕΕ βρισκόταν σε σχετικά μικρή απόσταση από τον μέσο όρο. Η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ισπανία και η Σλοβενία ήταν όλες σε απόσταση 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία βρίσκονταν περίπου 10-20% πίσω.

Σημειώνεται ότι η Eurostat επισημαίνει ότι οι πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και το ΑΕΠ για το 2025.

