ΠΑΣΥΔΥ: Θα παλέψει για ανέλιξη χιλιάδων εργαζομένων αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τι δηλώνει στον «Π» ο Στράτης Ματθαίου

Την αποφασισικότητά της να προωθήσει το ζήτημα της ανέλιξης των χιλιάδων εργαζομένων αορίστου χρόνου εργασίας (ΕΑΧ) στο Δημόσιο και να απαιτήσει την οριστική διευθέτηση του προβλήματος με την ένταξη των επηρεαζομένων σε ανελικτικές δομές, εκφράζει η Παγκύπρια Συντεχνία των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Το ζήτημα της ανέλιξης των ΕΑΧ θα τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες της Οργάνωσης, δηλώνει στον «Π» ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα όσον αφορά στο καθεστώς εργοδότησης των ΕΑΧ προκαλεί προβλήματα λειτουργικότητας στο Δημόσιο, τονίζει, καθώς σταδιακά, διαφοροποιείται ο συσχετισμός μεταξύ μόνιμου προσωπικού και ΕΑΧ και Εργαζομένων Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, συνολικά 4.295 υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΕΑΧ απασχολείται στο Υπουργείο Υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) και μεγάλος αριθμός είναι αποσπασμένος από το αρμόδιο υπουργείο).

Επίσης, μεγάλος αριθμός ΕΑΧ παρατηρείται στο Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, στον Κλάδο Επιμελητών εργοδοτούνται 206 μόνιμοι και 219 ΕΑΧ. Στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες εργοδοτούνται 68 μόνιμοι υπάλληλοι και 115 ΕΑΧ, ενώ στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες απασχολούνται 238 μόνιμοι υπάλληλοι και 220 ΕΑΧ.

«Η ΠΑΣΥΔΥ πλείστες φορές υπέδειξε, ότι η στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας με ΕΑΧ δεν είναι ούτε νομότυπος, ούτε και ορθόδοξος τρόπος», αναφέρει ο κ. Ματθαίου. Αναντίλεκτα, συμπληρώνει, πλέον, για τη Δημόσια Υπηρεσία είναι απολύτως απαραίτητη αυτή η μεγάλη ομάδα των ΕΑΧ, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα όμοια και ισάξια με αυτά του μόνιμου προσωπικού και το κράτος έχει επενδύσει σε αυτούς».

Ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ υπενθυμίζει ότι, μετά από προσπάθειες της συντεχνίας, έχουν εξομοιωθεί στα πλείστα θέματα οι όροι απασχόλησης και τα δικαιώματα των ΕΑΧ (άδειες ανάπαυσης/ασθενείας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μισθοδοτικά ωφελήματα), με αυτούς του μόνιμου προσωπικού, με μόνη εξαίρεση στο δικαίωμα της ανέλιξης.

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει υποβάλει ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών προσχέδιο νομοσχεδίου, που ετοίμασε νομικός σύμβουλος της Οργάνωσης, μέσω του οποίου προτείνεται ρύθμιση του θέματος της ανέλιξης των ΕΑΧ, πλην όμως, ακόμη δεν υπήρξε ανταπόκριση από το υπουργείο.

Αρχές του 2026 το θέμα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

«Το προσχέδιο νομοσχεδίου που υποβάλαμε αποτελεί καλή βάση συζήτησης και αίρει τα εμπόδια προς διεκδίκηση θέσεων προαγωγής και από τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, γι’ αυτό και καλούμε το αρμόδιο υπουργείο, όπως το συντομότερο δρομολογήσει διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης με σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης», δηλώνει.

«Πρέπει επιτέλους, να βρεθεί λύση στο πρόβλημα», τονίζει, υποδεικνύοντας ότι, «σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν διοικητικές δομές σε κάποιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα όλοι οι υπάλληλοι να είναι με σύμβαση εργασίας, για αυτό οφείλουμε όλοι να εργαστούμε συνειδητά, ώστε να εξευρεθεί οριστική λύση».

Το εν λόγω θέμα θα απασχολήσει τα όργανα της ΠΑΣΥΔΥ στο προσεχές συνέδριο της στις 11 Μαΐου.

«Η όποια ενδεχόμενη ρύθμιση θα πρέπει παράλληλα, να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα ανέλιξης του μόνιμου προσωπικού και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων δομών του κράτους», υπογραμμίζει.

Το όποιο νομοθετικό πλαίσιο, καταλήγει, «θα πρέπει να κατοχυρώνει ουσιαστικά τα δικαιώματα και των τριών συμβαλλόμενων μερών, του κράτους, του μόνιμου προσωπικού και των ΕΑΧ, έτσι που να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα».