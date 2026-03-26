Ισοσκελίζουν στα €96.658,5 εκατ. η συνολική προσφορά και χρήση σε τιμές αγοραστή για 2022

Για το 2022, η συνολική προσφορά και χρήση σε τιμές αγοραστή ισοσκελίζουν στα €96.658,5 εκ., ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, που δημοσίευσε τους πίνακες Προσφοράς, Χρήσεων και Εισροών-Εκροών της Κύπρου για το έτος.

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες αποτελούν το 48,4% της συνολικής προσφοράς, ακολουθούμενες από τα προϊόντα μεταποίησης με 25,1% και τις υπηρεσίες διανομής και μεταφορών με 10,5%. Το ποσοστό των άλλων υπηρεσιών στη συνολική προσφορά είναι 8,4%, των κατασκευαστικών εργασιών 6,2% και των προϊόντων γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 1,4%.

Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική έκδοση του πίνακα Προσφοράς για το έτος 2022, σε τρέχουσες τιμές, η συνολική εγχώρια παραγωγή σε βασικές τιμές είναι €64.381,7 εκ. το 2022, οι συνολικές εισαγωγές €28.932 εκ. και οι καθαροί φόροι προϊόντων €3.344,8 εκ.

Η εγχώρια παραγωγή αποτελεί το 66,6% της συνολικής προσφοράς, οι εισαγωγές το 29,9% και οι καθαροί φόροι το 3,5%. Οι εισαγωγές κατέχουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο (47,8%) στη συνολική προσφορά μεταποιητικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι οι καθαροί φόροι στα προϊόντα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην προσφορά κατασκευαστικών εργασιών (9,1%) και μεταποιητικών προϊόντων (7,6%), σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική έκδοση του πίνακα Χρήσεων για το έτος 2022, σε τρέχουσες τιμές, η συνολική ενδιάμεση ανάλωση είναι €38.081,2 εκ. το 2022. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη είναι €23.965,8 εκ., ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου €6.105,5 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές €28.506,1 εκ.

Η ενδιάμεση κατανάλωση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (39,4%) στη συνολική χρήση. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική χρήση έχουν οι εξαγωγές (29,5%), ακολουθούμενη από την τελική καταναλωτική δαπάνη (24,8%) και τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (6,3%).

Η ενδιάμεση κατανάλωση, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής χρήσης στα προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (51,4%), στα μεταποιητικά προϊόντα (39,2%) και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες (43,5%).

Η τελική καταναλωτική δαπάνη, είναι η κύρια κατηγορία χρήσης στις άλλες υπηρεσίες (88,1%), με την υπόλοιπη χρήση τους να κατανέμεται κυρίως μεταξύ της ενδιάμεσης ανάλωσης και των εξαγωγών.

Η προσφορά κατασκευαστικών εργασιών χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, για ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (55,5%) και ενδιάμεση ανάλωση (43,5%).

Οι υπηρεσίες διανομής και μεταφορών κυρίως εξάγονται (49%), με επόμενη πιο σημαντική χρήση τους την ενδιάμεση ανάλωση (42,8%).

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε βασικές τιμές (€26.300,6) υπολογίζεται αφαιρώντας την ενδιάμεση ανάλωση σε τιμές αγοραστή (€38.081,2) από την εγχώρια παραγωγή σε βασικές τιμές (€64.381,7).

Για να υπολογιστεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τιμές αγοράς (€29.645,4), οι φόροι μείον επιδοτήσεις επί των προϊόντων (€3.344,8) προστίθενται στην ΑΠΑ σε βασικές τιμές (€26.300,6).

Πηγή: ΚΥΠΕ