ΟΧΣ: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 με έλλειμμα – Αισιοδοξία για ανάκαμψη από το 2027

Τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για το 2026 ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. Κατά τη συζήτηση οι Βουλευτές αναγνώρισαν τη βελτιωμένη πορεία του οργανισμού, καταθέτοντας ωστόσο και προβληματισμούς.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €23,3 εκατ., έναντι εκτιμώμενων εσόδων €18,9 εκατ., παρουσιάζοντας έλλειμμα. Για το 2026 προβλέπεται ζημιά περίπου €17,9 εκατ., αισθητά μειωμένη σε σχέση με το 2025, ενώ από το 2027 αναμένεται επιστροφή σε κερδοφορία, κυρίως λόγω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας παραμένει υψηλός, στο 26,3%, με θετικές προοπτικές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι, παρά τις προσπάθειες που, όπως είπε, έγιναν στο παρελθόν για να οδηγηθεί ο ΟΧΣ σε «αργό θάνατο», ο οργανισμός όχι μόνο επιβίωσε αλλά από το 2023 βρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης. Τόνισε τη σημαντική αύξηση των αναδιαρθρώσεων, τη μείωση του χρόνου εξέτασης αιτήσεων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την τεχνολογική αναβάθμιση, συγχαίροντας τη διοίκηση. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για τον μοναδικό αμιγώς κυπριακό τραπεζικό οργανισμό και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς αυτόν.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης υπενθύμισε ότι ο οργανισμός είχε φτάσει σε οριακό σημείο στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι η Βουλή παρενέβη στηρίζοντάς τον ουσιαστικά, μεταξύ άλλων με αποπληρωμή δανείου προς το κράτος για ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναδιοργάνωσης, τεχνολογικής αναβάθμισης και απεξάρτησης από τα συστήματα της ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ καταγράφεται και μείωση των ΜΕΔ. Επισήμανε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές, ιδιαίτερα σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η Κεντρική Τράπεζα.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο του ΟΧΣ, σημειώνοντας ότι ιδρύθηκε επί προεδρίας Σπύρου Κυπριανού και διαχρονικά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη στήριξη των πολιτών. Τόνισε ότι το κράτος έχει υποχρέωση να τον ενισχύσει περαιτέρω, μεταξύ άλλων με επαρκή στελέχωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται, ο οργανισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες, κυρίως λόγω του ότι λειτουργεί πλέον ως κανονική τράπεζα, περιορισμένος από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι δεν επιτελεί πλήρως τον κοινωνικό του ρόλο, ενώ έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό.

ΚΥΠΕ