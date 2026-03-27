Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Καύσιμα: Μείωση 5,8% στις πωλήσεις από πρατήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μείωση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι πωλήσεις πετρελαιοειδών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών,  παρουσίασαν πτώση της τάξης του 5,8% στους 54.016 τόνους.

Μείωση σημειώθηκε επίσης στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-54,0% και -28,0%, αντίστοιχα), κηροζίνης (-48,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-37,0%) και υγραερίου (-27,8%).

Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες  πετρελαίου σε πλοία (133,7%) και σε αεροπλάνα (24,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (69,5%), βενζίνης (5,0%) και πετρελαίου κίνησης (0,7%).

Όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 111.922 τόνους, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 σημείωσαν πτώση 5,5%.

Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-6,1%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-0,8%) ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (2,5%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (1,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΖΙΝΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

