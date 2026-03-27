Καύσιμα: Μείωση 5,8% στις πωλήσεις από πρατήρια

Μείωση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι πωλήσεις πετρελαιοειδών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν πτώση της τάξης του 5,8% στους 54.016 τόνους.

Μείωση σημειώθηκε επίσης στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-54,0% και -28,0%, αντίστοιχα), κηροζίνης (-48,0%), πετρελαίου θέρμανσης (-37,0%) και υγραερίου (-27,8%).

Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (133,7%) και σε αεροπλάνα (24,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (69,5%), βενζίνης (5,0%) και πετρελαίου κίνησης (0,7%).

Όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 111.922 τόνους, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 σημείωσαν πτώση 5,5%.

Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-6,1%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-0,8%) ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (2,5%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (1,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.