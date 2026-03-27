Υπ. Δικαιοσύνης: Χαιρετίζει ψήφιση νομοθεσιών και εισαγωγή χρήσης φορητών καμερών από αστυνομικούς

Την ικανοποίησή του για την ψήφιση σημαντικών νομοθεσιών που, όπως αναφέρει, ενισχύουν το έργο της Δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, εκφράζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ευχαριστώντας παράλληλα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και την Ολομέλεια της Βουλής για τη συνεργασία και την ταχεία προώθησή τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερης σημασίας την ψήφιση της τροποποίησης του περί Αστυνομίας Νόμου, με την εισαγωγή της χρήσης φορητών καμερών από τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, κάνοντας λόγο για «σημαντικό και αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού».

Όπως προσθέτει, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία απαιτεί περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η συγκεκριμένη ρύθμιση «ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση πολίτη και Αστυνομίας».

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι νομοθεσίες που εγκρίθηκαν ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο, θωρακίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και ενδυναμώνουν την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις επιβολής της δημόσιας τάξης.

«Η σχέση εμπιστοσύνης Αστυνομίας και πολιτών δεν επιβάλλεται. Κερδίζεται με διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικές πράξεις διατήρησης της ασφάλειας και ομαλότητας. Και αυτή είναι η κατεύθυνση και ο στόχος μας», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

