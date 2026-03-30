Τμήμα Τελωνείων: Αύξηση πέραν των €75 εκατ. στα έσοδα το 2025

Γενική αύξηση των εσόδων του κατά 5,6% το 2025 σε σχέση με το 2024 αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων.

Όπως σημειώνεται, σε απόλυτους αριθμούς η εν λόγω αύξηση μεταφράζεται σε εισροή στα ταμεία του κράτους ποσού πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ περισσότερα από το 2024.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς κατά το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά 11,5% (+€6,8 εκ), τα συνολικά έσοδα από το φόρο κατανάλωσης κατά το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά 7,1%(+€38,2 εκ), η αύξηση στα άλλα έσοδα ήταν της τάξεως του 9,3%(+€0,5 εκ), ενώ η αύξηση στο Φ.Π.Α. εισαγωγών ήταν της τάξεως του 4%(+€30 εκ).

«Τα πιο πάνω εξαιρετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα συνέβαλαν στη δυνατότητα της κυβέρνησης να ανακοινώσει και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης προς την οικονομία και τους πολίτες μετά από την κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς και του πλήγματος από τον αφθώδη πυρετό στη κτηνοτροφία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

