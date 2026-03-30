ΟΕΒ: Τα διατάγματα για μηδενικό ΦΠΑ σε κρέατα και ψάρια και μειωμένο στην Ηλεκτρική Ενέργεια

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κοινοποίησε σήμερα τα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Διατάγματα του 2026, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27/3/26 αναφορικά με τον μηδενικό και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

1. Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ σε Κρέατα και Ψάρια

Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής (0%) ΦΠΑ στα ακόλουθα προϊόντα για την περίοδο 6 Απριλίου 2026 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Κρέας:

Βοδινό, χοιρινό, αιγοπρόβειο

Παραπροϊόντα σφαγίων

Κρέας πουλερικών

Κρέας κουνελιών/ λαγών

Ψάρια:

Σουπιές, Καλαμάρια, Χταπόδια

Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται για φρέσκα (νωπά), διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα και ψάρια, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες δασμολογικές κλάσεις (ΣΟ) όπως αυτές αναφέρονται στο Διάταγμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στον μηδενικό ΦΠΑ:

επεξεργασμένα προϊόντα (π.χ. παναρισμένα, έτοιμα γεύματα, κονσέρβες),

προϊόντα που δεν κατατάσσονται στις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

2. Μειωμένος Συντελεστής 5% ΦΠΑ στην Ηλεκτρική Ενέργεια

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστή ΦΠΑ 5% για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, διατιμήσεις για ευάλωτους καταναλωτές και διατίμηση αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, για την περίοδο 1 Μαΐου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

