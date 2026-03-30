Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΟΕΒ: Τα διατάγματα για μηδενικό ΦΠΑ σε κρέατα και ψάρια και μειωμένο στην Ηλεκτρική Ενέργεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κοινοποίησε σήμερα τα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Διατάγματα του 2026, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27/3/26 αναφορικά με τον μηδενικό και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

1.    Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ σε Κρέατα και Ψάρια

Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής (0%) ΦΠΑ στα ακόλουθα προϊόντα για την περίοδο 6 Απριλίου 2026 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Κρέας:

  • Βοδινό, χοιρινό, αιγοπρόβειο
  • Παραπροϊόντα σφαγίων
  • Κρέας πουλερικών
  • Κρέας κουνελιών/ λαγών

Ψάρια:

  • Σουπιές, Καλαμάρια, Χταπόδια

Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται για φρέσκα (νωπά), διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα και ψάρια, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες δασμολογικές κλάσεις (ΣΟ) όπως αυτές αναφέρονται στο Διάταγμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στον μηδενικό ΦΠΑ:

  • επεξεργασμένα προϊόντα (π.χ. παναρισμένα, έτοιμα γεύματα, κονσέρβες),
  • προϊόντα που δεν κατατάσσονται στις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

2.    Μειωμένος Συντελεστής 5% ΦΠΑ στην Ηλεκτρική Ενέργεια

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστή ΦΠΑ 5% για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, διατιμήσεις για ευάλωτους καταναλωτές και διατίμηση αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, για την περίοδο 1 Μαΐου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

Διαβάστε εδώ αυτούσια τα διατάγματα.

Tags

ΦΠΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΟΕΒ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

