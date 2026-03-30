Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων στο επίκεντρο των δράσεων της ΕΚΚ

Με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που περιλάμβανε διαλέξεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στοχευμένη εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και κοινές πρωτοβουλίες με άλλους φορείς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2026 (Global Money Week).

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, είναι πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων. Το φετινό μήνυμα «Μιλάμε, ρωτάμε και αποφασίζουμε έξυπνα για τα χρήματά μας» (Smart Money Talks), ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η ΕΚΚ πραγματοποίησε σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων σε μαθητές και φοιτητές σε όλη την Κύπρο, ενισχύοντας την άμεση επαφή των νέων με βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Θεματικές όπως η αποταμίευση, ο προϋπολογισμός, η υπεύθυνη κατανάλωση, η κατανόηση της αξίας του χρήματος, καθώς και η προστασία από χρηματοοικονομικούς κινδύνους και απάτες, προσεγγίστηκαν με πρακτικό και διαδραστικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε οι νέοι να μπορούν να αξιολογούν πληροφορίες, να αναγνωρίζουν παραπλανητικές πρακτικές και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ανταποκρινόμενη στο αυξημένο ενδιαφέρον από σχολεία, η ΕΚΚ θα συνεχίσει τις διαλέξεις και παρουσιάσεις μέχρι τον Μάιο.

Παράλληλα, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη συστηματική καλλιέργεια χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων στη σχολική κοινότητα.

Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία της ΕΚΚ στα ΜΜΕ, μέσω παρεμβάσεων εκπροσώπων της, αρθρογραφίας και συνεντεύξεων, καθώς και η στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης στα ΜΚΔ, κυρίως για την ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων. Όλο το επιμορφωτικό υλικό που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμο για το κοινό στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης που διατηρεί η ΕΚΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της,

Στο πλαίσιο των συνεργασιών της, η ΕΚΚ συμμετείχε επίσης σε podcast του Financial Wellbeing Institute, αναδεικνύοντας τη σημασία της χρηματοοικονομικής ευημερίας και της προστασίας του κοινού.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών και αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική προστασία του επενδυτικού κοινού. «Σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων και σύνθετων οικονομικών επιλογών, η γνώση και η κριτική σκέψη αποτελούν τα ισχυρότερα εφόδια». Ως ΕΚΚ, ανέφερε ο Δρ. Θεοχαρίδης, «συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στην επιμόρφωση της νέας γενιάς, διαμορφώνοντας πολίτες που μπορούν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να θωρακίζουν το οικονομικό τους μέλλον».

Η συμμετοχή της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης στην Κύπρο και τη δημιουργία μιας κοινωνίας οικονομικά πιο ανθεκτικής.