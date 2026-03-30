Προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών: Δεν έκοψε το νήμα ο Κωνσταντίνος Ηροδότου

Ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, έφτασε το παιχνίδι μέχρι τη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Χθες ανακοίνωθηκε και επίσημα ο διορισμός του François-Louis Michaud (νυν εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ), ο οποίος εξαρχής ήταν το φαβορί.

Ο κ. Ηροδότου κατάφερε να περάσει τα αρχικά στάδια της διαδικασίας και βρέθηκε στην τελική λίστα των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, αλλά στο τελικό στάδιο, της επικύρωσης από τα κράτη - μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πίστα στην κούρσα δυσκολεύει καθώς λαμβάνονται υπόψη και πολιτικοί παράγοντες. Η Γαλλία ήθελε την προεδρία στον εν λόγω θεσμό και την πήρε... Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ηροδότου εξασφάλισε ψήφους πέραν το αναμενόμενο στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων γεγονός που οδήγησε σε ένα δεύτερο κύκλο διαβουλεύσεων. Στην τελική φάση μέτρησε το ειδικό βάρος της Γαλλίας.

Ο κ. Ηροδότου είναι ο πρώτος Κύπριος που έφθασε τόσο κοντά στην ανάληψη ηγετικής θέσης σε ευρωπαϊκό οργανισμό.

H ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Συμβουλίου, το οποίο προεδρεύει η Κύπρος, αναφέρει ότι όρισε επίσημα τον François-Louis Michaud ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζικής (ΕΑΤ). Ο κ. Michaud θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 16 Απριλίου 2026. Η θητεία του θα έχει διάρκεια πέντε ετών και μπορεί να παραταθεί μία φορά.

"Για τον διορισμό νέου προέδρου, το εποπτικό συμβούλιο της ΕΑΤ υπέβαλε στο Συμβούλιο λίστα με δύο υποψηφίους. Μετά από συνεντεύξεις με τους υποψηφίους τον Ιανουάριο του 2026, οι πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν προσωρινά για τον διορισμό του κ. Michaud κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε τον διορισμό στις 10 Μαρτίου 2026", καταλήγει η ανακοίνωση.