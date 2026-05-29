| Οικονομία

Με σημαντικά εβδομαδιαία και μηνιαία κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ

Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 297,05 μονάδες, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 0,55%

Κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 297,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%. Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε κέρδη 2,66% και σε μηνιαία βάση 4,77%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,66 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,46%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €311.277,56.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε κέρδη 0,90%, οι Επενδυτικές Εταιρείες 1,48% και τα Ξενοδοχεία 1,48%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,38%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €172.036,04 (τιμή κλεισίματος €9,47 - άνοδος 0,91%), της Δήμητρα Επενδυτική με €82.957,99 (τιμή κλεισίματος €1,69 - άνοδος 1,50%), της ΚΕΟ με €19.478,08 (τιμή κλεισίματος €2,70 - πτώση 4,93%), της Φρου-Φρου με €9.110,80 (τιμή κλεισίματος €0,46 - άνοδος 2,22%) και της Eurobank με €7.893,89 (τιμή κλεισίματος €3,926 - άνοδος 0,67%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 137.

Πηγή: ΚΥΠΕ

