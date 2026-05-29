Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στον Δήμο Ακάμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και κατέκαψε τρία δεκάρια γεωργικών καλλιεργειών πριν την άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης – Διερευνώνται τα αίτια.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής πυρκαγιά στον Δήμο Ακάμα της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:25 στην τοποθεσία «Θαλασσινές Σπηλιές», στον Δήμο Πέγειας, της επαρχίας Πάφου.

Αναφέρεται ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:00, αφού έκαψε τρία δεκάρια με γεωργικές καλλιέργειες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και τέσσερα άτομα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝΑΚΑΜΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα