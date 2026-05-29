Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στον Δήμο Ακάμα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής πυρκαγιά στον Δήμο Ακάμα της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:25 στην τοποθεσία «Θαλασσινές Σπηλιές», στον Δήμο Πέγειας, της επαρχίας Πάφου.

Αναφέρεται ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:00, αφού έκαψε τρία δεκάρια με γεωργικές καλλιέργειες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και τέσσερα άτομα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

