Πρόστιμο €6,2 εκατ. στην BofA Securities Europe SA

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €6,2 εκατ. στην BofA Securities Europe SA, έπειτα από την υποβολή εσφαλμένων στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο αγοράς, τα οποία υπολογίστηκαν λανθασμένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, μεταξύ 2022 και 2024, για έξι συνεχόμενες περιόδους αναφοράς, η τράπεζα ανέφερε χαμηλότερα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού για τον κίνδυνο αγοράς από ό,τι θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της για τον κίνδυνο αγοράς, η τράπεζα συμπεριέλαβε θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών μοντέλων, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι αυτές δεν καλύπτονταν από την εποπτική της άδεια. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ανακριβή υπολογισμό και την αναφορά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας για τον κίνδυνο αγοράς», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού αποτελούν μέτρο των κινδύνων που έχει μια τράπεζα στα βιβλία της. Χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών της από τις τράπεζες. Η υποεκτίμηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού σημαίνει ότι η τράπεζα δεν υπολόγισε σωστά τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις και ανέφερε υψηλότερο δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) από ό,τι θα έπρεπε. Ο δείκτης CET1 είναι ένας βασικός δείκτης της κεφαλαιακής ισχύος μιας τράπεζας και της ικανότητάς της να απορροφά ζημιές.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ύψος του προστίμου που θα επιβάλει σε μια τράπεζα, η ΕΚΤ εφαρμόζει τον Οδηγό της για τη μέθοδο καθορισμού διοικητικών χρηματικών προστίμων. Από τις κατηγορίες σοβαρότητας «ήσσονος σημασίας», «μέτριας σοβαρότητας», «σοβαρής», «πολύ σοβαρής» και «εξαιρετικά σοβαρής», η ΕΚΤ ταξινόμησε την εν λόγω παράβαση ως σοβαρή.

Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.