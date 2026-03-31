Πρόστιμο €6,2 εκατ. στην BofA Securities Europe SA

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πρόστιμο €6,2 εκατ. στην BofA Securities Europe SA

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €6,2 εκατ. στην BofA Securities Europe SA, έπειτα από την υποβολή εσφαλμένων στοιχείων ενεργητικού σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο αγοράς, τα οποία υπολογίστηκαν λανθασμένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, μεταξύ 2022 και 2024, για έξι συνεχόμενες περιόδους αναφοράς, η τράπεζα ανέφερε χαμηλότερα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού για τον κίνδυνο αγοράς από ό,τι θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της για τον κίνδυνο αγοράς, η τράπεζα συμπεριέλαβε θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών μοντέλων, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι αυτές δεν καλύπτονταν από την εποπτική της άδεια. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ανακριβή υπολογισμό και την αναφορά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας για τον κίνδυνο αγοράς», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού αποτελούν μέτρο των κινδύνων που έχει μια τράπεζα στα βιβλία της. Χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών της από τις τράπεζες. Η υποεκτίμηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού σημαίνει ότι η τράπεζα δεν υπολόγισε σωστά τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις και ανέφερε υψηλότερο δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) από ό,τι θα έπρεπε. Ο δείκτης CET1 είναι ένας βασικός δείκτης της κεφαλαιακής ισχύος μιας τράπεζας και της ικανότητάς της να απορροφά ζημιές.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ύψος του προστίμου που θα επιβάλει σε μια τράπεζα, η ΕΚΤ εφαρμόζει τον Οδηγό της για τη μέθοδο καθορισμού διοικητικών χρηματικών προστίμων. Από τις κατηγορίες σοβαρότητας «ήσσονος σημασίας», «μέτριας σοβαρότητας», «σοβαρής», «πολύ σοβαρής» και «εξαιρετικά σοβαρής», η ΕΚΤ ταξινόμησε την εν λόγω παράβαση ως σοβαρή.

Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tags

πρόστιμοτράπεζεςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα