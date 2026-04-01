Άλμα άνω του 2% καταγράφει ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 κατέγραψε άλμα άνω του 2% σήμερα μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες.

Ο δείκτης STOXX ⁠600 σημείωσε άνοδο 2,4% στις 596,76 μονάδες στις 10:13 ώρα Κύπρου, με όλους τους μεγάλους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος, με εξαίρεση τις εταιρείες ενέργειας.

Τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια ήταν ενισχυμένα κατά περίπου 2%, με τον γερμανικό DAX να ηγείται της ανόδου με άλμα 2,7%.

Οι μετοχές των εταιρειών ταξιδίων, που επηρεάζονται από την πορεία της τιμής του πετρελαίου, σημείωσαν άλμα 4,2%. Οι τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 3,9%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ σημείωσαν πτώση άνω του 5% και κινούνταν πριν από λίγο στα 99,07 δολάρια το βαρέλι. Ο δείκτης των εταιρειών ενέργειας στον ⁠STOXX υποχώρησε κατά 0,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

