Άλμα άνω του 2% καταγράφει ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 κατέγραψε άλμα άνω του 2% σήμερα μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες.

Ο δείκτης STOXX ⁠600 σημείωσε άνοδο 2,4% στις 596,76 μονάδες στις 10:13 ώρα Κύπρου, με όλους τους μεγάλους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος, με εξαίρεση τις εταιρείες ενέργειας.

Τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια ήταν ενισχυμένα κατά περίπου 2%, με τον γερμανικό DAX να ηγείται της ανόδου με άλμα 2,7%.

Οι μετοχές των εταιρειών ταξιδίων, που επηρεάζονται από την πορεία της τιμής του πετρελαίου, σημείωσαν άλμα 4,2%. Οι τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 3,9%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ σημείωσαν πτώση άνω του 5% και κινούνταν πριν από λίγο στα 99,07 δολάρια το βαρέλι. Ο δείκτης των εταιρειών ενέργειας στον ⁠STOXX υποχώρησε κατά 0,7%.

