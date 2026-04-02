Αύξηση 4,1% στον τζίρο λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Συνεχίζει την ανοδική πορεία ο κύκλος εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Φεβρουάριο 2026 κατά 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά το δίμηνο του 2025, ο δείκτης αξίας σημειώνει άνοδο 5,9% και ο δείκτης όγκου 6,8%.