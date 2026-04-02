Έτσι θα εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος της Βουλής τον ερχόμενο Ιούνιο – Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Σώματος

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε πριν από λίγο την πρόταση νόμου για αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Βουλής. Συγκεκριμένα, θα εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, διαφορετικά με απλή πλειοψηφία. Η σημερινή διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής κρίθηκε περίπλοκη και συγχυστική.

Ειδικότερα, η νέα διαδικασία με βάση την οποίαν θα εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος της Βουλής, αρχές Ιουνίου, θα έχει ως εξής:

Αμέσως μετά την τελετή διαβεβαίωσης των βουλευτών θα λαμβάνει χώρα η εκλογή του προέδρου της Βουλής. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται έπειτα από πρόταση του κάθε υποψηφίου από άλλον βουλευτή. Πρόεδρος της Βουλής θα εκλέγεται ο υποψήφιος / η υποψήφια που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, με διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Δηλαδή, 29 από τις 56 ψήφους. Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξάγεται δεύτερος γύρος ψηφοφορίας μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Πρόεδρος της Βουλής θα εκλέγεται ο υποψήφιος / η υποψήφια που συγκεντρώνει την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή, που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, προβλέπεται η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας μεταξύ των δύο υποψηφίων και εκλέγεται αυτός ή αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Στο ενδεχόμενο που κατά την επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία, τότε διεξάγεται δημόσια κλήρωση και πρόεδρος της Βουλής θα εκλέγεται ο υποψήφιος / η υποψήφια που αναδεικνύει η κλήρωση.

Ζωντανές μεταδόσεις επιτροπών

Στις αλλαγές που αποφασίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής περιλαμβάνεται και η εισήγηση, όπως κατά τη συζήτηση των αυτεπαγγέλτων θεμάτων και κατά το στάδιο της συζήτησης των σχεδίων νόμου επί της αρχής, οι συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής να μεταδίδονται ζωντανά με ευθύνη της Βουλής. Προβλέπεται, επίσης, ότι η απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση, η διαδικασία και ο χρόνος μετάδοσης των συνεδριάσεων των επιτροπών θα εγκρίνονται από τον πρόεδρο της Βουλής, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η συναίνεση της πλειοψηφίας των βουλευτών - μελών των επιτροπών.

Θα εκθέτουν τους υπουργούς

Στις αλλαγές που αποφασίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής περιλαμβάνεται και η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Βουλής των ερωτήσεων των βουλευτών για τις οποίες δεν έχει ληφθεί εμπρόθεσμη απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς. Με τον τρόπο αυτό, θα γνωρίζουμε όλοι ποιοι υπουργοί δεν έχουν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, δηλαδή εντός 30 ημερών από τη διαβίβαση της ερώτησης.

Η υποβολή ερωτήσεων από τους βουλευτές προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις τους καταγράφονται και περιλαμβάνονται στο τρίτο κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία των υπουργών έναντι του σώματος.