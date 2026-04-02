Σε υψηλό ενός έτους ο πληθωρισμός στην Κύπρο, στο 1,2% τον Μάρτιο

Στο 1,2% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, έναντι ετήσιας αύξησης 0,1% τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμό από τον περσινό Μάρτιο που ήταν 1,60%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025 σημειώθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (13,3%) ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-12,9%). Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (9,1%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (6,2%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,8%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,3%).

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,9%), Μεταφορές (2,9) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,10), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,74) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,85), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,64), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,61) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,12).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,45), Μεταφορές (0,42), Ένδυση και Υπόδηση (0,23), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (0,05) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (0,04).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2026 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,82), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η Βενζίνη (-1,87).

Το τρίμηνο του 2026, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,57%.