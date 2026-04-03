ΓΓ ΑΚΕΛ: Απαιτούνται μόνιμα μέτρα για μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο βρίσκεται σε «οριακή κατάσταση» και πρέπει να ληφθούν μόνιμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών ηλεκτρισμού και της ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου μετά από συνάντηση που είχε με στελέχη του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε ο κ. Στεφάνου, η ασφάλεια και η επάρκεια της παραγωγής είναι κρίσιμα ζητήματα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, υπενθυμίζοντας τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το κόστος ηλεκτρισμού, όπως η άνοδος της τιμής του πετρελαίου.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισήμανε την ανάγκη λήψης μόνιμων μέτρων, πέρα από τα προσωρινά που έχουν ανακοινωθεί, όπως η μόνιμη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%, η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και η απόσυρση των λεγόμενων «πράσινων φορολογιών». «Η Κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα για να δώσει βάθος και μονιμότητα στη μείωση της τιμής της ενέργειας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ληφθεί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτηθείς αν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επαρκεί για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η συμβατική παραγωγή είναι σε «οριακή κατάσταση». Υπενθύμισε δε, ότι η Κύπρος είναι δεσμευμένη από την ΕΕ μέχρι το 2029 να αποσύρει σημαντικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο από τη Δεκέλεια, όσο και από το Βασιλικό, γεγονός που όπως είπε, «θα δημιουργήσει αυτόματα μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά στην κάλυψη της ζήτησης στην παραγωγή ηλεκτρισμού». «Άρα θα έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό να γίνονταν οι σχεδιασμοί και να βρισκόμασταν στην πορεία υλοποίησης των σχεδιασμών, έτσι ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που πραγματικά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αδυναμία αξιοποίησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή έχει κοστίσει στην Κύπρο πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για ρύπους από το 2018 έως το πρώτο εξάμηνο του 2025, κόστος που μετακυλίεται στους καταναλωτές και αυξάνει τις τιμές ηλεκτρισμού.

Καταλήγοντας, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι «η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αλλά και για τον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων. Επομένως, πρέπει να λειτουργούμε με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουμε και επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά στην ενέργεια που χρειαζόμαστε σε μια χώρα γεωγραφικά απομονωμένη, σε ένα σύστημα απομονωμένο, αλλά την ίδια ώρα το κόστος της ενέργειας να είναι προσιτό στον κόσμο», επισημαίνοντας πως η Κύπρος καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ