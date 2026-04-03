Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων διαθέσιμη μέσω gov.cy

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων έθεσαν σε λειτουργία το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμου του 2025.

Σε κοινή ανακοίνωση, τα δύο Υπουργεία αναφέρουν ότι η νέα ψηφιακή υπηρεσία, με τίτλο «Υποβολή Αίτησης για Έλεγχο Άμεσης Ξένης Επένδυσης», εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία υποστηρίζει την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και στην ορθή και έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Μέσω της υπηρεσίας, προστίθεται, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ή και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, να καταχωρούν τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και πραγματοποιούνται από τις 2 Απριλίου 2026 και μετά, πρέπει να κοινοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών για έλεγχο πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ενότητα «Έλεγχος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

