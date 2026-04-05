Ανθεκτικότητα και συνετή στρατηγική κυπριακών τραπεζών

*Του Χριστόδουλου Πατσαλίδη

Ο τραπεζικός τομέας δραστηριοποιείται σήμερα σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από επαυξημένη αβεβαιότητα και ένα πολυδιάστατο και δυναμικά εξελισσόμενο πλέγμα κινδύνων.

Καλείται να προσαρμοστεί σε σειρά διαρθρωτικών και αναδυόμενων προκλήσεων, όπως την επιταχυνόμενη τεχνολογική εξέλιξη και τις αυξανόμενες κυβερνοαπειλές, και τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και κλιματικά ουδέτερο οικονομικό μοντέλο. Είναι επίσης αντιμέτωπος με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από οντότητες που εκπίπτουν του παραδοσιακού τραπεζικού φάσματος, καθώς και τις συνεχείς μεταβολές στις παγκόσμιες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνθήκες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί σοβαρή απειλή για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Σε ένα ήδη εύθραυστο διεθνές περιβάλλον, η συνέχιση της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει αλυσιδωτές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Εντός αυτού του σύνθετου και ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Η ενισχυμένη αυτή θέση οφείλεται στις συστηματικές προσπάθειες των πιστωτικών ιδρυμάτων για ενδυνάμωση και εξυγίανση των ισολογισμών τους αλλά και στην καθοριστική συμβολή των εποπτικών, κανονιστικών και μακροπροληπτικών παρεμβάσεων που υιοθετήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτά επιτεύχθηκαν σε μία περίοδο που το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον ήταν εν γένει ευνοϊκό, με την κυπριακή οικονομία να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από τα υψηλά καταθετικά επιτόκια που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της νομισματικής της πολιτικής, αξιοποιώντας την πλεονασματική τους ρευστότητα η οποία προέκυψε κατά την περίοδο του εξορθολογισμού των ισολογισμών τους και της επανόδου της εμπιστοσύνης.

Ενίσχυση σταθερότητας

Η διατήρηση και περαιτέρω ισχυροποίηση της ανθεκτικότητας και ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν αμετάκλητη και υψίστης σημασίας προτεραιότητα για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές παραμέτρους μιας μικρής και ανοικτής οικονομίας, σε συνδυασμό με ένα τραπεζικό σύστημα που παρουσιάζει σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και σημαντικό μέγεθος σε σχέση με την εγχώρια οικονομία, χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν τις πηγές συστημικού κινδύνου.

Ως εκ τούτου, οι κυπριακές τράπεζες απαιτείται να έχουν ισχυρή ανθεκτικότητα και θωράκιση, διατηρώντας υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα και υψηλότερα αποθέματα ρευστότητας σε σχέση με ευρωπαϊκές ομοειδείς τους που εδρεύουν σε χώρες χαμηλότερων συστημικών κινδύνων. Συναφώς, καθίσταται επιτακτική η ύπαρξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης και η σταθερή προσήλωση σε πολιτικές που ενισχύουν τη διαρθρωτική αντοχή τους και τη δυνατότητα απορρόφησης μελλοντικών κραδασμών.

Η διατήρηση ισχυρής θέσης ρευστότητας και κεφαλαιακής βάσης του τραπεζικού τομέα αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενεργώντας ως η μακροπροληπτική Αρχή της χώρας.

Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα δύναται να οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα και κεφάλαια, καθιστώντας ευκολότερη την υιοθέτηση αυστηρότερων ρυθμιστικών και μακροπροληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής χρηματοδότησης στην οικονομία και για την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ήδη το 2025, αξιοποιώντας την υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, η ΚΤΚ ενίσχυσε το προστατευτικό πλέγμα γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας και το ύψος των συνεισφορών στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.

Ως η αρμόδια Αρχή για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, η ΚΤΚ έχει εξετάσει σειρά βαθμονομημένων μέτρων και προτίθεται να ενεργοποιήσει πρόσθετα μακροπροληπτικά εργαλεία, με στόχο τον περιορισμό της συσσώρευσης συστημικών κινδύνων και την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα.

Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης είναι καίριας σημασίας και, συνεπώς, οι φιλοδοξίες των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διαμορφώνονται με γνώμονα τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, την εμβέλεια και το εύρος του κυπριακού τραπεζικού τομέα, καθώς και το ιδιαίτερο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι τράπεζες αναμένεται να ενεργούν προς συνεχή ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και να υιοθετούν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Καθίσταται συνεπώς αναγκαία μια σφαιρική αξιολόγηση στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι επιχειρηματικές προτεραιότητες, οι επιχειρησιακές φιλοδοξίες και οι επιδιωκόμενες αποδόσεις, προς ένα πλαίσιο που εδράζεται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική θεώρηση.

Οι επιδιωκόμενες επενδύσεις σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες, καθώς και σε νέες αγορές, εγχώριες ή ξένες, θα πρέπει να βασίζονται σε ορθολογική ανάληψη κινδύνων, να στηρίζονται σε αποτελεσματική διασπορά των κινδύνων και να εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη βάση συνετών στόχων. Ο εν λόγω σχεδιασμός πρέπει να εξυπηρετεί το όραμα και τους στόχους της χώρας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η βραχυπρόθεσμη στόχευση προσπερνιέται τόσο από τους επόπτες όσο και από τους επενδυτές μακράς πνοής («long-money» investors), τους οποίους επιδιώκει να προσελκύσει η χώρα.

Η κερδοφορία πρέπει να διατηρείται σε ισορροπημένη βάση, με συνεκτίμηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), ώστε να συντηρείται η χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Οι πολιτικές διανομής κερδών αναμένεται να αντικατοπτρίζουν μια συνετή προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι οι αποδόσεις προς τους μετόχους εδράζονται σε σταθερή και υγιή κερδοφορία, πλήρως ευθυγραμμισμένη με συνετές πολιτικές ανάληψης κινδύνων. Το τρέχον περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας επιβάλλει την υιοθέτηση συντηρητικών πολιτικών διανομής μερισμάτων.

Κάποιες περαιτέρω πτυχές αξίζουν ιδιαίτερης επισήμανσης:

Φήμη και αξιοπιστία

Η φήμη και η αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα αποτελούν πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, τόσο για τα επιμέρους ιδρύματα όσο και για τη χώρα ευρύτερα. Η διατήρηση υψηλών προτύπων εσωτερικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταθετών, του ευρύτερου κοινού και της Πολιτείας σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να λειτουργούν με σύνεση και κοινωνική ευαισθησία ως αντιστάθμισμα του οφέλους του πρόσθετου εσόδου που προκύπτει από τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης στον τομέα αλλά και ως αντιστάθμισμα του κινδύνου φήμης ως και οι υποδείξεις της ΚΤΚ.

Τεχνολογία

Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η αποτελεσματική προσαρμογή των επιχειρησιακών μοντέλων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κάθε τράπεζας. Η ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα.

Η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού τοπίου με τη δυναμική διείσδυση των fintech και των ψηφιακών τραπεζών στην παραδοσιακή τραπεζική έχει ήδη μετασχηματίσει τον τομέα των πληρωμών και επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό στη λιανική τραπεζική και στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας (wealth management).

Επιβάλλεται διορατικότητα μακρόχρονου ορίζοντα και η θέσπιση των κατάλληλων στρατηγικών τεχνολογικής αναβάθμισης και ανταγωνιστικής τιμολόγησης. Απαιτείται εγρήγορση, ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Οι νεότερες γενιές, που στρέφονται προς στις ψηφιακές τράπεζες για την τακτική πληρωμή, την προσωρινή κατάθεση ή τη μικρή επένδυση, αναμένεται να διευρύνουν τη σχέση τους με τέτοια ιδρύματα όταν αυτά εισέλθουν πιο δυναμικά και στη χορήγηση δανείων.

Ο χρηματοπιστωτικός κόσμος υφίσταται βαθιά μεταμόρφωση, και αντίστοιχα εξελίσσεται και το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας. Με την πιθανή εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες όχι μόνο να το παρέχουν στους πελάτες τους αλλά και να αναπτύξουν επιπρόσθετες, καινοτόμες υπηρεσίες συνυφασμένες με αυτό, ώστε να διατηρήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη λιανική τραπεζική.

Η Κύπρος ως περιφερειακός κόμβος

Ιστορικά η Κύπρος αποτελεί περιφερειακό κόμβο εμπορίου και αγαθών, μεταφορών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Η γεωγραφική της θέση και ο πολιτιστικός της πλούτος έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του οικονομικού της πολιτισμού, οδηγώντας στην εδραίωση της χώρας ως πολυεπίπεδου επιχειρηματικού και διαμετακομιστικού κόμβου.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας συνιστά βασικό πυλώνα στη λειτουργία του κόμβου υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην προσέλκυση και την εξυπηρέτηση ξένων πελατών/επενδυτών και στη διεύρυνση του παραγωγικού ιστού και των πηγών κερδοφορίας. Η προσεκτική συμμετοχή στον διεθνή τομέα, χωρίς ωστόσο την ανάληψη ουσιωδών πιστωτικών κινδύνων, συνάδει με τις επιδιώξεις της χώρας και ενισχύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Εν κατακλείδι

Η θωράκιση και η ισορροπημένη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν κεντρικούς άξονες για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Η οικονομική ισχύς του αύριο μετράται στην ανθεκτικότητα του σήμερα.

*Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου