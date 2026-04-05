Πέντε Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση»

Πέντε Υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία αναφέρθηκε το Reuters.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».

«Επίσης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό», τονίζουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

