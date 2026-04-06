Ολομέλεια: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για μικροεπιχειρήσεις- Τι συζητήθηκε στην επιτροπή Εμπορίου

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσβαση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε λογαριασμούς πληρωμών.

Την ίδια ώρα, η βουλή αποδέχθηκε μερικώς την αναπομπή του νόμου που αφορά την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων.

Νωρίτερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που συνήλθε το πρωί, συζήτησε τις αναπομπές δύο νομοθετημάτων που αφορούν, αφενός, την πρόσβαση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε λογαριασμούς πληρωμών και, αφετέρου, τροποποιήσεις στον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο.

Σε σχέση με την πρώτη αναπομπή, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο νόμος, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, επιχειρεί να επεκτείνει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ρυθμίσεις που αφορούσαν καταναλωτές και ειδικότερα ευάλωτους καταναλωτές, ώστε να έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες με απλές και διαφανείς διαδικασίες.

Όπως είπε, η επέκταση αυτή είναι προβληματική, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα δεν τυγχάνει υποχρεωτικής ρύθμισης από το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ εγείρονται ζητήματα σε σχέση με το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τον περί Συμβάσεων Νόμο. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 95% των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Για τη δεύτερη αναπομπή, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης ανέφερε ότι, παρότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών, δεν αποσαφηνίζονται επαρκώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητες ως προς την προσθήκη ρητρών, ενώ οι ρήτρες που τελικά περιλήφθηκαν δεν συνάδουν με το τι ορίζεται ως καταχρηστική ρήτρα στον σχετικό νόμο.

Πρόσθεσε ότι η συμπερίληψη χρεώσεων που επιβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα συνιστά επέμβαση στην ελευθερία του συμβάλλεσθαι.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε, από την πλευρά της, ότι το παράρτημα της Οδηγίας 93/13 είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό, σημειώνοντας πως τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν διατάξεις, ωστόσο οι δύο συγκεκριμένες ρήτρες που προστέθηκαν δεν συνάδουν με το τι θεωρείται καταχρηστική ρήτρα, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο αναγκαίο και αναλογικό για την προστασία των καταναλωτών, προσθέτοντας πως η Βουλή δεν αποδέχεται την προσέγγιση ότι δεν θα στηρίξει τους καταναλωτές για ένα υπαρκτό φαινόμενο, αλλά επιχειρεί να δώσει τεχνικές και νόμιμες απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη αναπομπή, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι, εφόσον δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις ή αλλαγές, η υπόθεση θα οδηγηθεί ως έχει στην Ολομέλεια. Για τη δεύτερη αναπομπή, είπε ότι θα προωθηθεί στην Ολομέλεια με αλλαγές και διευκρινίσεις που συζητήθηκαν στην Επιτροπή.

