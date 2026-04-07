Διαφορετική ανάγνωση των μειώσεων στα καύσιμα

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Διαφορετική ανάγνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από το Σάββατο, έχουν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων και η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη μείωση της τιμής των καυσίμων, αναφέροντας, ότι μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν εφάρμοσε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Δρουσιώτης στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή "Πρωινή Επιθεώρηση", ο Σύνδεσμος παρακολουθούσε τα πρατήρια από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί η μείωση. Αυτό που διαπίστωσαν από τον Σύνδεσμο ήταν ότι 19 πρατήρια δεν είχαν μειώσει καθόλου τις τιμές τους, 98 τις μείωσαν αλλά λιγότερο από τα 8,33 σεντ / λίτρο και 67 πρατήρια τις μείωσαν περισσότερο από τα 8,33 σεντ, στρογγυλεύοντας την τιμή στα 8,50 σεντ / λίτρο.

Ο κ. Δρουσιώτης προχώρησε και σε καταγγελίες, ότι 19 πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας μείωσαν τις τιμές τους από 2,00 μέχρι 6,50 σεντ αντί 8,33 που προέβλεπε το κυβερνητικό σχέδιο.

«Κάλεσα τις αρμόδιες Αρχές»

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε, ότι έχει στα χέρια του λίστα με ονόματα και διευθύνσεις, υπογραμμίζοντας, ότι έχει ήδη καλέσει της αρμόδιες Αρχές από τις οποίες ζητά να απαντήσουν, αν είναι παράνομο ή όχι το γεγονός, ότι αριθμός πρατηρίων δεν μείωσαν τις τιμές τους.

Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε, ότι το γεγονός πως η μείωση στην τιμή «δεν έφτασε ολόκληρη στους καταναλωτές, αλλά μειωμένη, σημαίνει ότι κάποιοι στην πορεία, τα πρατήρια, επωφελήθηκαν ένα ποσό από αυτήν την μείωση».

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, είπε στο ΚΥΠΕ, ότι υπήρξαν ορισμένοι πρατηριούχοι, που δεν μείωσαν τις τιμές των καυσίμων, διευκρινίζοντας, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι μέλη του Συνδέσμου.

Τι λέει η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, επαναλαμβάνει ότι οι τιμές των καυσίμων ελέγχονται καθημερινά και δεν υπάρχουν φαινόμενα υπερχρέωσης ή αισχροκέρδειας.

Σε δηλώσεις στον «Π», ο διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ανέφερε, ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι ένα μέτρο που βοήθησε και βοηθά σημαντικά τους καταναλωτές, αλλά είναι ένα στατικό μέτρο, που πάρθηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να απαμβλύνει το κόστος των καυσίμων. Αντίθετα, τονίζει, η τιμολόγηση των καυσίμων έχει αποκτήσει μια δυναμική λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί ο πόλεμος και αλλάζει μέρα με τη μέρα και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τις τεράστιες αυξήσεις των διεθνών τιμών των μεταφορικών και των ασφαλίστρων.

«Η μείωση του φόρου κατανάλωσης έχει επιτευχθεί και αυτό φαίνεται από τα δεδομένα που κατέγραψε η υπηρεσία και αφορά τις μέσες τιμές. Μεταξύ 3.4.2026 ώρα 8μμ και 4.4.2026 10.30 πμ όπου εφαρμόστηκε το μέτρο, η μέση μείωση για τη βενζίνη 95 οκτανίων ανήλθε στα 7,9 σεντ, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 7,6 σεντ», ανέφερε.

Όσον αφορά τις αναφορές για μη εφαρμογή του μέτρου από συγκεκριμένα πρατήρια, σημειώνει, έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή το τελωνείο, για να προβεί σε σχετικό έλεγχο.

Το κάθε πρατήριο εφαρμόζει την δική του τιμολογιακή πολιτική και ανάλογα με το κόστος που έχει, προσαρμόζει τις τιμές του, προσθέτει.

Είναι διαφορετικό να μην εφαρμόζεται καθόλου το διάταγμα, κάτι που είναι παράνομο και διαφορετικό να μην εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό του», τονίζει.

Ο κ. Καραγιώργης καλεί τους καταναλωτές να κάνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές, αξιοποιώντας και το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.