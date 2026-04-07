Σιδηροδρομική τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρός μηχανοδηγός και 27 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με φορτηγό

Ο οδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε και 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία την Τρίτη, όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό φορτηγό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πα-ντε-Καλαί της βόρειας Γαλλίας περίπου στις 7:00 π.μ., δήλωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF.

Η εταιρεία ανέφερε, στον λογαριασμό της στο Χ, ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση μεταξύ των πόλεων Μπετύν και Λανς και ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, δήλωσε ότι ήταν καθοδόν προς τον τόπο του ατυχήματος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της SNCF, Ζαν Καστέξ.

Πηγή: ΚΥΠΕ