Εκποιήσεις: To παζλ της επόμενης ημέρας, μεγάλη αβεβαιότητα στο τι τελικά θα ισχύσει

Η επόμενη ημέρα της ψήφισης από την Ολομέλεια της Βουλής του νομοθετικού πακέτου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βρίσκει τα κόμματα να μετρούν κέρδη για τη στάση και τις προτάσεις του που ψηφίστηκαν, το καθένα από τη δική του οπτική. Οι πολιτικές δυνάμεις και βουλευτές οδεύουν προς την εορτή του Πάσχα έχοντας να προσφέρουν κάτι χειροπιαστό στους ψηφοφόρους τους. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο τι τελικά θα ισχύσει, τι τελικά μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και ποια θα είναι η επίπτωση της ευρείας αυτής νομοθετικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους της χώρας. Δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η ση...