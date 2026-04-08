ΥΠΟΙΚ: Στο 50% ΑΕΠ το δημόσιο χρέος μέχρι το τέλος 2026

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία από τη σύρραξη στο Ιράν θα κριθεί από την ένταση και τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι οποίες δημιουργούν ενεργειακή κρίση, απειλή για τον τουρισμό μας, και αναστάτωση στις μεταφορές και κατ’ επέκταση διάχυση κόστους σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, εκφράζοντας την ελπίδα «το «προσχέδιο της συμφωνίας που μόλις ανακοινώθηκε να οριστικοποιηθεί και να ακολουθήσει μια περίοδος προς την ομαλότητα». Παράλληλα, ανέφερε πως το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του χρόνου.

Σε ομιλία του στο 16ο Nicosia Economic Congress με θέμα «Οικονομία σε Μετάβαση- Στρατηγικές Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», ο Υπουργός μετέφερε παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι, «παρά τις όποιες δυσκολίες, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να ανταπεξέλθουμε και αυτή την φορά».

Τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 ανήλθε στο 3,8% και ότι «το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του χρόνου, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, η Κύπρος παρουσιάζει στο παρόν στάδιο χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ