Γυναίκα κατήγγειλε απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση – Διερευνάται απόπειρα φόνου

Υπόθεση για διερευνώμενη απόπειρα φόνου, σεξουαλικής κακοποίησης και απαγωγής απασχολεί την Αστυνομία εδώ και μερικές ημέρες, με φερόμενο θύμα και καταγγέλλουσα μια 43χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, στο διαμέρισμα Μόρφου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Αργότερα η ίδια προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα απαγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης από άτομο με το οποίο όπως φαίνεται γνωρίζονταν, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρη ακόμη η σχέση τους.

Η Αστυνομία ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις 5 Απριλίου και την ίδια ημέρα συνέλαβε έναν 39χρονο ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η υπόθεση αφορά τα διερευνόμενα αδικήματα της απόπειρας φόνου, σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απαγωγής, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.