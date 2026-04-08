Σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες στην Κύπρο έχουν βιώσει βία - Ανησυχητικά ποσοστά και για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες (36,1%) στην Κύπρο έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (30,7%), ενώ σχεδόν 40% έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με έρευνα της ΕΕ για την έμφυλη βία (FRA, EIGE, Eurostat, 2024).

Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης στην Κύπρο και προς αυτή την κατεύθυνση, το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα VOICES εξασφαλίζει χρηματοδότηση €2,5 εκατ. για δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, με υποστήριξη 37 έργων συνολικά , 29 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, του Κέντρου Στήριξης ΜΚΟ στην Κύπρο, οι παρεμβάσεις θα καλύπτουν την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, την έμφυλη κυβερνοβία και άλλες επιβλαβείς πρακτικές λόγω φύλου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται γυναίκες και κορίτσια με πολλαπλές ευαλωτότητες, επιζώσες και επιζώντες βίας.

Το VOICES συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στην Κύπρο.

Στόχος του είναι, εκτός από τη χρηματοδότηση δράσεων, η ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας και βιωσιμότητας των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών.

Σημειώνεται, πως η εκδήλωση έναρξης στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου του 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, με ανοικτή συζήτηση και εργαστήριο συγγραφής αιτήσεων για ΟΚοιΠ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, mentoring, εργαστήρια, δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και συνηγορίας.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Συντονιστής), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Εταίρος) στην Κύπρο και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Εταίρος), ανακοινώνει την ανοιχτή πρόσκληση υποβολή προτάσεων από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών «Πρόληψη και καταπολέμηση των διαφόρων μορφών έμφυλης βίας».

Μέσω της πρόσκλησης, θα υποστηριχθούν περίπου 37 έργα, εκ των οποίων 29 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση όλων των μορφών της έμφυλης βίας, όπως πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της έμφυλης κυβερνοβίας, καθώς και των επιβλαβών πρακτικών που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου.

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, μέσω της πλατφόρμας του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

