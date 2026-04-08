Ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €47.773 τον Μάρτιο

Τι προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Ιράν: Κυρώσεις, Στενά Ορμούζ και Λίβανος

Συνολικά 18 ακάλυπτες παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο, συνολικής αξίας €47.773, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα

Συνολικά 18 ακάλυπτες παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο, συνολικής αξίας €47.773, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις που έγιναν στον προκαταρκτικό κατάλογο, οι 18 επιταγές αφορούσαν εφτά νομικά πρόσωπα και τέσσερα φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, τον Μάρτιο καταχωρίστηκαν συνολικά 15 πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), εκ των οποίων 6 νομικά πρόσωπα, δύο φυσικά πρόσωπα και εφτά φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσιάστηκαν συνολικά 43 ακάλυπτες επιταγές, ύψους €142.324, σε σύγκριση με 61 ακάλυπτες επιταγές ύψους €156.564, που είχαν παρουσιαστεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Επιπλέον, την ίδια περίοδο καταχωρίστηκαν 32 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 14 νομικά, 3 φυσικά και 15 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαν καταχωριστεί 24 πρόσωπα, 9 νομικά, 6 φυσικά και 9 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα