Ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €47.773 τον Μάρτιο

Συνολικά 18 ακάλυπτες παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο, συνολικής αξίας €47.773, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις που έγιναν στον προκαταρκτικό κατάλογο, οι 18 επιταγές αφορούσαν εφτά νομικά πρόσωπα και τέσσερα φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, τον Μάρτιο καταχωρίστηκαν συνολικά 15 πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), εκ των οποίων 6 νομικά πρόσωπα, δύο φυσικά πρόσωπα και εφτά φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσιάστηκαν συνολικά 43 ακάλυπτες επιταγές, ύψους €142.324, σε σύγκριση με 61 ακάλυπτες επιταγές ύψους €156.564, που είχαν παρουσιαστεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Επιπλέον, την ίδια περίοδο καταχωρίστηκαν 32 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 14 νομικά, 3 φυσικά και 15 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαν καταχωριστεί 24 πρόσωπα, 9 νομικά, 6 φυσικά και 9 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ