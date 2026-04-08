ΥΠΕΣ: Δράσεις για τομέα ανάπτυξης γης και κατασκευών, τι αλλάζει στο κτηματολόγιο

Τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε και προωθεί η Κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα ανάπτυξης γης και κατασκευών, αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσιών του Κράτους, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες του κλάδου στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πολιτικές που αφορούν:

· την επιτάχυνση, τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης,

·την ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του Κράτους, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προσιτής κατοικίας,

· τη μεταρρύθμιση που προωθείται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και

·τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών.

Υπό διαρκή αλλαγή ο τομέας ανάπτυξης γης και κατασκευών

Χαρακτηρίζοντας τον τομέα ανάπτυξης γης και κατασκευών κινητήριο δύναμη της οικονομίας, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τους Συνδέσμους του κλάδου και το ΕΤΕΚ, η οποία αποσκοπεί στην εφαρμογή πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα, στη βάση των πραγματικών αναγκών.

Οι σύνθετες διεθνείς συνθήκες, οι αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, αλλά και η πρόκληση που έχει ενώπιον της η Κύπρος να ενισχύσει τη θέση της ως ένας αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός, δημιουργούν μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Κράτους.

«Για τον λόγο αυτό, προωθούμε ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, ταχύτερου, διαφανούς και φιλικού προς τον πολίτη και τον επενδυτή περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός. Σκοπός, πρόσθεσε, είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των κρατικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ουσιαστική η μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης

Κεντρικό άξονα της προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, είπε ο κ. Ιωάννου, λέγοντας πως οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών ήταν για χρόνια ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. «Παράλληλα με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποιήθηκε η μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης, με συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, η εφαρμογή της ταχείας αδειοδότησης ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα, αφού, μέχρι στιγμής, πέραν των 2.100 αιτήσεων για αναπτύξεις μέχρι δύο κατοικίες ολοκληρώθηκαν εντός του χρονικού ορίου των 40 εργάσιμων ημερών, ενώ άλλες 660 αιτήσεις που αφορούν πολυκατοικίες 20 διαμερισμάτων εξετάστηκαν εντός των 80 εργάσιμων ημερών. Όπως εξήγησε ο κ. Υπουργός, με το προηγούμενο, αναποτελεσματικό πλαίσιο αδειοδότησης, οι αιτήσεις θα εξετάζονταν σε διάστημα που ξεπερνούσε τους 12 και 20 μήνες αντίστοιχα.

Η νέα διαδικασία αδειοδότησης, σημείωσε, δίνει ώθηση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και συμβάλλει στην αποσυμπίεση των τιμών και στη σταθεροποίηση της αγοράς. «Με βάση τις αιτήσεις που εκδόθηκαν μέχρι στιγμής με την ταχεία διαδικασία, εκτιμάται ότι περισσότερα από 5.800 νοικοκυριά θα καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες περίπου έναν χρόνο νωρίτερα», δήλωσε.

Η προσιτή κατοικία στο επίκεντρο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής

Διάφοροι εξωγενείς παράγοντες έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μείωση της προσφοράς οικιστικών μονάδων και ταυτόχρονα στην αύξηση της ζήτησης και των τιμών. «Για την Κυβέρνηση, η στεγαστική πολιτική αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για την αντιμετώπισή της, υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, με συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, με στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πολιτών σε στέγαση, ιδιαίτερα προσιτή», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.

«Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε την παραγωγή προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο, μέσω της παραχώρησης πολεοδομικών κινήτρων αυξημένου συντελεστή δόμησης έως και 45%. Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς, από το μέχρι στιγμής ενδιαφέρον, αναμένεται η δημιουργία πέραν των 2.500 μονάδων την επόμενη διετία, εκ των οποίων οι περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία. Την ίδια ώρα, ποσό €12.5 εκατομμυρίων θα εισρεύσει στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ, για την υλοποίηση επιπρόσθετων προγραμμάτων προσιτής στέγασης», ανέφερε.

Πολιτική που, όπως εξήγησε, είναι σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να εξετάζεται αποσπασματικά, δήλωσε ο κ. Ιωάννου, αλλά στο πλαίσιο του ευρύτερου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος για τη δημιουργία βιώσιμων, λειτουργικών και ανθεκτικών πόλεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπούν οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Αναγνωρίζοντας ότι το Τμήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία της χώρας, έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια υλοποίησης αλλαγών, που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα του Τμήματος, θα μειώσουν τις καθυστερήσεις, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων, και με ορίζοντα ολοκλήρωσης των αλλαγών το 2027, έχουν δρομολογηθεί ή και ολοκληρωθεί:

· η επικαιροποίηση και η ψηφιοποίηση αιτήσεων και εντύπων,

· η επεξεργασία του τρόπου συνεργασίας με ιδιώτες εκτιμητές για την ανάθεση της εκτιμητικής εργασίας για τις αναγκαστικές πωλήσεις (πλειστηριασμούς) συνιδιόκτητων αδιανέμητων ακινήτων,

· η νομοθετική τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού των μεταβιβαστικών τελών,

· η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση της κρατικής γης, με την εισαγωγή ξεκάθαρων διαδικασιών και σαφών κριτηρίων, και

· η δημιουργία εξειδικευμένων κλιμακίων με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων για δικαιώματα διόδου, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση.

Εφαρμογή νέων διαδικασιών διαχείρισης και προστασίας διατηρητέων κτηρίων

Με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία των αξιόλογων οικοδομών και των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των χωριών, προωθείται η αναδιοργάνωση του τρόπου διαχείρισης των διατηρητέων κτηρίων.

Ενδεικτικά, οι αλλαγές που προωθούνται αφορούν:

·την αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών, προσαρμόζοντας τα ποσά στη σημερινή πραγματικότητα,

·την εφαρμογή διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης διατηρητέων οικοδομών

·την εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για τις χαμηλού ρίσκου διατηρητέες οικοδομές

·τη δημιουργία Επαρχιακών Γραφείων του Κλάδου Διατήρησης,

· την ετοιμασία εγχειριδίου για υποβοήθηση των μελετητών και του κοινού σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων,

·τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου αδειοδότησης των διατηρητέων κτηρίων, και

· τη δημιουργία ενιαίας βάσης αποθετηρίου διατηρητέου συντελεστή, ώστε να αναπτυχθεί ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, σε σύγχρονα πρότυπα.

Απαραίτητη η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην επιτυχία των πολιτικών

Η επιτυχία των μέτρων και των πολιτικών που εφαρμόζει το Κράτος απαιτεί τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και των επαγγελματιών του κλάδου ανάπτυξης γης και κατασκευών. «Όλες οι πολιτικές μας είναι δυναμικές, αξιολογούνται διαρκώς και αναπροσαρμόζονται, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό όφελος για τους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Επανέλαβε πως η Κυβέρνηση επιδιώκει τις συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, «παραμένοντας προσηλωμένη στην προώθηση πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και να αποτελέσουν αφετηρία για τον σχεδιασμό νέων». Κοινός στόχος, υπογράμμισε, τέλος, ο κ. Ιωάννου, είναι η διατήρηση της δυναμικής του τομέα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα.