Eurostat: Αύξηση 1,1% στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού στην Κύπρο

Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,2% στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat

Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,2% στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat. Σε ετήσια βάση, η Κύπρος σημείωσε αύξηση 1,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε αντίθεση, στην ευρωζώνη οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση και κατά 3,0% σε ετήσια, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μηνιαία πτώση ήταν 0,5% και η ετήσια μείωση 2,7%. Τον Ιανουάριο του 2026, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,8% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο σε μηνιαία σύγκριση ανά κύρια βιομηχανική ομάδα, οι τιμές για την ενέργεια μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι τιμές για τα ενδιάμεσα αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,3%, για τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,3%, για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,2% και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εξαιρουμένης της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%. Στην ΕΕ, η μηνιαία εικόνα ήταν παρόμοια, με τις τιμές της ενέργειας να μειώνονται κατά 1,8%, των ενδιάμεσων αγαθών να αυξάνονται 0,3%, των κεφαλαιουχικών αγαθών 0,2%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών 0,3% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών να μειώνονται 0,2%.

Όπως αναφέρεται σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη, οι τιμές για της ενέργειας σημείωσαν πτώση 11,7%, ενώ οι τιμές για τα ενδιάμεσα αγαθά αυξήθηκαν 1,3%, για τα κεφαλαιουχικά αγαθά 1,6%, για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,5% και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,2%. Στην ΕΕ, η ετήσια εικόνα ήταν αντίστοιχη, με την ενέργεια να μειώνεται κατά 10,5%, τα ενδιάμεσα αγαθά να αυξάνονται 1,0%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά 1,5%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,3% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,2%.

Ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στις βιομηχανικές τιμές καταγράφηκαν στην Ισπανία (-3,1%), στην Ιρλανδία (-2,6%) και στην Πορτογαλία (-1,8%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Κροατία (3,8%), στη Φινλανδία (+2,7%) και στη Λιθουανία (1,8%). Η Κύπρος κατέγραψε μηνιαία άνοδο 0,2%, κατατάσσοντας τη μεταξύ των μεσαίων θετικών μεταβολών στην ΕΕ.

Στην ετήσια σύγκριση, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (-7,0%), στην Ιρλανδία (-4,6%) και στην Πορτογαλία (-4,5%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (9,2%), στη Φινλανδία (7,9%) και στη Σουηδία (3,5%). Η Κύπρος παρουσίασε αύξηση 1,1% στον συνολικό δείκτη των βιομηχανικών τιμών παραγωγού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

