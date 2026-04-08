Χριστοδουλίδης: Στόχος η συμφωνία εντός Απριλίου για αξιοποίηση ΦΑ το 2027

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Αναδεικνύοντας τις προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας σε σχέση με το ενεργειακό κόστος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Εργαζόμαστε. Έχουμε ένα σχεδιασμό σε σχέση με την ενέργεια στη χώρα μας, προσθέτοντας ότι σύντομα αναμένονται σχέδια για αποθήκευση ΑΠΕ με στόχο «να μπορούμε να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας». Όπως είπε, τα ποσοστά συμμετοχής των ΑΠΕ παραμένουν χαμηλά, σημειώνοντας ότι σε μια χώρα που έχουμε ήλιο 320 μέρες το χρόνο, έχουμε περίπου 23-24% ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. «Όταν αναλάβαμε ήταν 19%, σήμερα είναι 24%. Δεν είναι ικανοποιητικό. Θέλουμε να αυξηθεί. Πρέπει να πετύχουμε αυτόν τον στόχο» είπε.

Σε σχέση με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, υπογράμμισε ότι από το 2011 όταν έγινε η πρώτη ανακάλυψη κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ, μέχρι σήμερα ακόμα δεν αξιοποιήθηκε το φυσικό αέριο. «Θα συζητήσουμε με την ENI και τη Total, έτσι ώστε να έχουμε συμφωνία πριν το τέλος Απριλίου για αξιοποίηση για πρώτη φορά του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027» ανέφερε.

Προτεραιότητα σε Ινδία, ΗΠΑ, Καζακστάν

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για στοχευμένες διεθνείς επαφές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε θα γίνουν επαφές στις 20-23 Μαΐου, στο Μουμπάι και στη συνέχεια στο Νέο Δελχί, στις 2-4 Ιουνίου στο Καζακστάν και θα γίνει νέα αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της Κύπρου ως επενδυτικού και τεχνολογικού κόμβου. «Δίνουμε σημασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Καζακστάν. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας σε σχέση με μέχρι το τέλος του χρόνου τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε και τι θα επιδιώξουμε», είπε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική προσέγγισης επενδύσεων, είπε ότι «δεν παρουσιάζουμε τη χώρα μας, την Κύπρο, ως ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, σούπερ μάρκετ, ότι μπορείς να έρθεις στην Κύπρο να επενδύσεις σε όλους τους τομείς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που κάναμε στο παρελθόν».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Κύπρος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ έχει επανέλθει στην κατηγορία Α από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης για πρώτη φορά μετά το 2011.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να βρίσκεται κάτω από το 5% για πρώτη φορά από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος ανέρχεται περίπου στο 55% του ΑΕΠ, με καθοδική πορεία. «Δεν είναι απλά δείκτες. Αυτό σημαίνει φθηνότερος δανεισμός για το κράτος, φθηνότερος δανεισμός για τις επιχειρήσεις μας, φθηνότερος δανεισμός για την, για τους πολίτες. Σημαίνει πιο ποιοτικές επενδύσεις, σημαίνει καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας» είπε.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η δημοσιονομική ευρωστία επιτρέπει στην Κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα στήριξης, όπως το πρόσφατο πακέτο ύψους €200 εκατ. λόγω διεθνών εξελίξεων. Τόνισε ότι «χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική κοινωνική ή αμυντική πολιτική».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω διαφοροποίησης του οικονομικού μοντέλου της χώρας, πέραν των παραδοσιακών τομέων, αναφέροντας ότι «δεν αρκεί να έχουμε μια οικονομία που εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία, δεν την υποβαθμίζω. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, αλλά δεν μπορείς να είσαι ένα μικρό κράτος απομονωμένο σε μια περιοχή, να είμαστε εξαρτώμενοι μόνο από δύο τομείς».

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας και τη συμβολή της προηγούμενης διακυβέρνησης. «Και χαίρομαι γιατί έγινε σημαντική δουλειά και από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω ότι πλέον υπάρχει ο τομέας της τεχνολογίας» που, όπως είπε, ανέρχεται σε περίπου 15% του ΑΕΠ της χώρας. «Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο» πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι συνεισφέρει περίπου 7-8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως η ναυτιλία.

Πέραν του τουρισμού και των υπηρεσιών είπε πως «υπάρχουν και άλλοι τομείς», επισημαίνοντας ειδικά τις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, για να ανφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους ξύπνησε. Επενδύει εκατόν πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Αυξημένες κοινωνικές δαπάνες

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυξημένες δαπάνες για κοινωνική πολιτική, παιδεία και υγεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την επένδυση €150 εκατ. στα δημόσια νοσηλευτήρια, την επέκταση των ολοήμερων σχολείων και τη διάθεση €300 εκατ. για στεγαστική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην προώθηση του θεσμού του τεχνικού γυμνασίου.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια σε ένα «άναρχο διεθνές σύστημα». Όπως ανέφερε, η νέα διεθνής κανονικότητα χαρακτηρίζεται από απροβλεψιμότητα και διαδοχικές κρίσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ζητούν από το κράτος σταθερότητα και ασφάλεια». Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κυβέρνηση, από την ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Μαρτίου 2023, λειτουργεί υπό συνθήκες κρίσης, ωστόσο έχει καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις επιπτώσεις, στη βάση ενός «ξεκάθαρου ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου κοινωνικού φιλελευθερισμού».

Σχολίασε επίσης ότι η επίλυση του Κυπριακού θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες για την οικονομία, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού. Εξέφρασε τέλος αισιοδοξία για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας τονίζοντας ότι «έχουμε γερές βάσεις, έχουμε ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό και είμαι σίγουρος ότι οι μέρες θα είναι ακόμα καλύτερες».

Στη δική του τοποθέτηση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου Μίλτος Μιχαηλάς ανέφερε την σημασία της σωστής εξυπηρέτησης των επενδυτών προσθέτοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού τομέα.

Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος της ECOMMBX Ιωάννης Γεωργούλας αναφέρθηκε στα γερά θεμέλια για την επιχειρηματικότητα εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τις επιπτώσεις στο επιχειρηματικό πεδίο ως απόρροια της συνεργασίας μεταξύ Kυβέρνησης και Βουλής στο μέλλον. Είπε επίσης ότι θα ήθελε να δει μια κοινή πολιτική και συνεργασία στον τομέα του fintech.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG Κύπρου Χρίστος Βασιλείου ανέδειξε ότι ο τομέας των υπηρεσιών ενισχύει το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου, έχει αναπτυχθεί σημαντική εξειδίκευση και σημείωσε ότι είναι ανθεκτικός και ευέλικτος.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Laiko Cosmos Trading Ltd Βασίλης Πετρίδης αναφέρθηκε στις προκλήσεις για το λιανικό εμπόριο λόγω του αυξανόμενου λειτουργικού κόστους συνεπεία των γεωπολιτικών εξελίξεων καθώς και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και στη δυσκολία εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Country Manager της Mastercard για την Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα Παναγιώτης Πολύδωρος σημείωσε ότι πάνω από το 40% της καταναλωτικής δαπάνης γίνεται με κάρτες στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους επιβράβευση για όσους χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πληρωμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ