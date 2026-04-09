Επιφυλάξεις Χριστοδουλίδη για τις εκποιήσεις- Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Έντονο προβληματισμό για τις αποφάσεις της Βουλής σε σχέση με το ζήτημα των εκποιήσεων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες κινήσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο "Π" σε χθεσινό εκτενές ρεπορτάζ ανέφερε ότι από τις δέκα προτάσεις που ψηφίστηκαν, υπάρχουν αρκετές που πάσχουν συνταγματικά. Αν αυτό προκύψει και από τον έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας τότε η αναφορά των νόμων στο Ανώτατο Δικαστήριο με το ερώτημα της συνταγματικότητας είναι μια πιθανή εξέλιξη.

Πρόσθετα ανακύπτουν και ζητήματα για την επίπτωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς α) οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αυξάνουν το ρίσκο για τις τράπεζες (και τα επιτόκια για τους δανειολήπτες) και β) αν ξαναχρειαστεί, λόγω μιας μεγάλης κρίσης, οι τράπεζες να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της πώλησης τους σε εξειδικευμένες εταιρείες, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress ότι "μελετώ και λαμβάνοντας υπόψη πάντα, ως υποχρεούμαι από το Σύνταγμα -πάω πίσω στους θεσμούς γιατί υπάρχουν θεσμοί σε αυτό το κράτος- θα λάβω αποφάσεις χωρίς να σκεφτώ τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας", συμπυκνώνει τον προβληματισμό που υπάρχει στην κυβέρνηση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματικούς ηγέτες, εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής και άσκησε κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή και τη ψήφιση ακόμη και προτάσεων που είναι αντισυνταγματικές.

«Δεν είναι ένδειξη, λυπούμαι που το λέω, σοβαρότητας την τελευταία στιγμή να περνούμε εκατό νομοθετήματα. Ποιο μήνυμα στέλνουμε ως χώρα; Ήρθαν, δεν ξέρω πόσες προτάσεις για το θέμα των εκποιήσεων", ανέφερε.

«Νιώθω", πρόσθεσε, "ότι περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές απλά και μόνο για να έρθουν σε εμένα να τις στείλω στο δικαστήριο για να έχω εγώ την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα, θα το κάνω όταν είναι αντισυνταγματικό, αλλά δεν γίνεται να περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι αντισυνταγματικές απλά για να βγούμε να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε προσπάθησα να σας προστατεύσω, σε εισαγωγικά σας προστατεύσω, αλλά η Κυβέρνηση δεν το υπογράφει».