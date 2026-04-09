«Μπλόκο» Προέδρου στον νόμο Γιακουμή για τα πλεονάσματα φωτοβολταϊκών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναπέμπει τον νόμο για αποζημίωση πλεονασμάτων ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ζητώντας επανεξέταση από τη Βουλή, επικαλούμενος σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.

Στην αναπομπή του επισημαίνει ότι ο νόμος υποχρεώνει το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει, με διάταγμα, τρόπο αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας, αποκλείοντας όμως την κάλυψη του κόστους μέσω της αγοράς ηλεκτρισμού. Αυτό, όπως σημειώνει, οδηγεί αναγκαστικά σε επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, κατά παράβαση του άρθρου 80 του Συντάγματος, που απαγορεύει στη Βουλή να επιβάλλει δαπάνες χωρίς τη συγκατάθεση της εκτελεστικής εξουσίας .

Παράλληλα, ο Πρόεδρος εντοπίζει ζήτημα αναδρομικότητας, καθώς ο νόμος επεκτείνεται και σε καθεστώτα στήριξης που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του, ενώ κάνει λόγο και για παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, αφού η Βουλή παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η ρύθμιση επηρεάζει το πλαίσιο στήριξης της αυτοκατανάλωσης και δημιουργεί συγκρούσεις με υφιστάμενες πρόνοιες της ενεργειακής πολιτικής. Καταλήγοντας, καλεί τη Βουλή να επανεξετάσει τον νόμο και να αποδεχθεί την αναπομπή.

Ο νόμος, κατόπιν πρότασης του βουλευτή του ΔΗΚΟ Μιχάλη Γιακουμή, προβλέπει την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων στα υφιστάμενα σχέδια οικιακών φωτοβολταϊκών, ώστε τα πλεονάσματα ενέργειας να αποζημιώνονται αντί να διαγράφονται.

