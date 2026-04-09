Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

«Μπλόκο» Προέδρου στον νόμο Γιακουμή για τα πλεονάσματα φωτοβολταϊκών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος επικαλείται ζητήματα συνταγματικότητας και επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναπέμπει τον νόμο για αποζημίωση πλεονασμάτων ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ζητώντας επανεξέταση από τη Βουλή, επικαλούμενος σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.

Στην αναπομπή του επισημαίνει ότι ο νόμος υποχρεώνει το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει, με διάταγμα, τρόπο αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας, αποκλείοντας όμως την κάλυψη του κόστους μέσω της αγοράς ηλεκτρισμού. Αυτό, όπως σημειώνει, οδηγεί αναγκαστικά σε επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, κατά παράβαση του άρθρου 80 του Συντάγματος, που απαγορεύει στη Βουλή να επιβάλλει δαπάνες χωρίς τη συγκατάθεση της εκτελεστικής εξουσίας .

Παράλληλα, ο Πρόεδρος εντοπίζει ζήτημα αναδρομικότητας, καθώς ο νόμος επεκτείνεται και σε καθεστώτα στήριξης που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του, ενώ κάνει λόγο και για παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, αφού η Βουλή παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η ρύθμιση επηρεάζει το πλαίσιο στήριξης της αυτοκατανάλωσης και δημιουργεί συγκρούσεις με υφιστάμενες πρόνοιες της ενεργειακής πολιτικής. Καταλήγοντας, καλεί τη Βουλή να επανεξετάσει τον νόμο και να αποδεχθεί την αναπομπή.

Ο νόμος, κατόπιν πρότασης του βουλευτή του ΔΗΚΟ Μιχάλη Γιακουμή, προβλέπει την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων στα υφιστάμενα σχέδια οικιακών φωτοβολταϊκών, ώστε τα πλεονάσματα ενέργειας να αποζημιώνονται αντί να διαγράφονται.

Δείτε εδώ την επιστολή του ΠτΔ στη Βουλή (pdf)

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΦωτοβολταϊκάΡΕΥΜΑΑΝΑΠΟΜΠΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα