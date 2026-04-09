Στα €75 εκατ. τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο

Ετήσια αύξηση 7,8% παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε €74,6 εκατ. έναντι €69,2 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Μείωση 0,7% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε €613,26 σε σύγκριση με €617,65 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,7%.

Οι Πολωνοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 18,6% του συνόλου των τουριστών τον Ιανουάριο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €72,81 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,1% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €157,31. Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 15,8%) ξόδεψαν €70,99 ημερησίως.

