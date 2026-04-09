Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη από τις 10 Απριλίου

Αλλαγές στα ταξίδια προς την Ευρώπη αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου της ΕΕ, το λεγόμενο Entry/Exit System (EES), τίθεται πλήρως σε εφαρμογή από τις 10 Απριλίου 2026.

Το σύστημα είχε ξεκινήσει πιλοτικά στις 12 Οκτωβρίου σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και πλέον περνά στην πλήρη λειτουργία του. Στην πράξη, οι σφραγίδες διαβατηρίων καταργούνται και αντικαθίστανται από ψηφιακή καταγραφή εισόδων και εξόδων, καθώς και τυχόν αρνήσεων εισόδου για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, θα καταγράφονται βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Das neue EES-System startet ab dem zehnten April vollständig und soll die EU-Kontrollen deutlich modernisieren, bringt aber wohl zunächst einige Startprobleme mit sich.

Γιατί εφαρμόζεται το νέο σύστημα στα αεροπορικά ταξίδια προς την Ευρώπη

Στόχος του EES είναι ο εκσυγχρονισμός των ελέγχων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση της απάτης και του εγκλήματος και η καλύτερη ανίχνευση πιθανών κινδύνων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έναρξη της εφαρμογής του συστήματος έχουν ήδη απορριφθεί περισσότεροι από 24.000 ταξιδιώτες, λόγω ληγμένων ή πλαστών εγγράφων ή αδυναμίας να δικαιολογήσουν τον σκοπό του ταξιδιού τους.

Παράλληλα, πάνω από 600 άτομα εντοπίστηκαν ως πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Ως προς το ποιοι επηρεάζονται και ποιοι εξαιρούνται από το νέο σύστημα εισόδου - εξόδου, το EES αφορά πολίτες εκτός ΕΕ και Σένγκεν που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή (έως 90 ημέρες μέσα σε περίοδο 180 ημερών), είτε για τουρισμό είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται και πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ταξιδιώτες που δεν χρειάζονται βίζα. Το σύστημα ισχύει επίσης για ιδιοκτήτες ακινήτων στην ΕΕ που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.

Ενδεικτικά, εξαιρούνται πολίτες της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν, άτομα με μακροχρόνια βίζα ή άδεια διαμονής, μέλη οικογένειας πολιτών της ΕΕ με σχετική άδεια, κάτοχοι τοπικών αδειών διασυνοριακής κυκλοφορίας, πληρώματα αεροσκαφών και τρένων που «εκτελούν» διεθνείς μετακινήσεις, στρατιωτικό προσωπικό και οικογένειες στο πλαίσιο αποστολών ΝΑΤΟ και οι πολίτες Ανδόρας, Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Μονακό.

Επιπλέον, η Ιρλανδία και η Κύπρος δεν θα εφαρμόσουν το σύστημα και θα συνεχίσουν τους χειροκίνητους ελέγχους διαβατηρίων.

The new EES system will be fully implemented from 10 April onwards and could help significantly modernise EU control systems – but not without a few initial hiccups along the way. https://t.co/5t78lG3fUz — euronews (@euronews) April 6, 2026

Αεροπορικά ταξίδια: Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τους πρώτους μήνες εφαρμογής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.

Οργανισμοί όπως το ACI Europe και το Airlines for Europe (A4E) αναφέρουν ότι οι χρόνοι αναμονής φτάνουν ήδη έως και τις δύο ώρες σε ώρες αιχμής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Από τις 10 Απριλίου και μετά, δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των ελέγχων EES σε περιόδους υψηλής κίνησης, κάτι που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες καλό είναι να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 1,5 έως 2 ώρες νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, καθώς το σύστημα θα εξομαλυνθεί.

Σε ό,τι αφορά στο βιομετρικό διαβατήριο, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά επιτρέπει ταχύτερη διεκπεραίωση μέσω αυτόματων μηχανημάτων. Όσοι διαθέτουν απλό διαβατήριο θα πρέπει να περάσουν από επανδρωμένα σημεία ελέγχου, όπου θα καταγραφούν φωτογραφία και αποτυπώματα.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, ώστε οι επόμενοι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγορα. Όποιος αρνηθεί να δώσει βιομετρικά στοιχεία, θα του απαγορεύεται η είσοδος.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να δώσουν αποτυπώματα, αλλά θα φωτογραφίζονται.

Πηγή: lifo.gr