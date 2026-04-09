Κλούνεϊ για Τραμπ: «Αν κάποιος λέει ότι θέλει να αφανίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου»

Η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Λευκού Οίκου αναζωπυρώθηκε, αφότου ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επέκρινε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε».

Την Τετάρτη, σε ομιλία του σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο Κλούνεϊ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα πολέμου με αυτή την απειλή.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια χαρά», είπε ο 64χρονος στους μαθητές, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Clooney Foundation for Justice. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να αφανίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείς να υποστηρίζεις μια συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο αξιοπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε».

Σε απάντηση, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, δήλωσε στον Independent: «Ο μόνος που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τις απαίσιες ταινίες του και την τρομερά κακή υποκριτική του».

Σε δήλωσή του στο Deadline την ίδια ημέρα, ο Κλούνεϊ ανέφερε: «Οικογένειες χάνουν τους ανθρώπους τους. Παιδιά έχουν καεί ζωντανά. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί. Αυτή είναι μια στιγμή για ουσιαστική συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο. Όχι για παιδιάστικους χαρακτηρισμούς. Θα ξεκινήσω εγώ. Έγκλημα πολέμου είναι η πρόθεση "να καταστραφεί φυσικά ένα έθνος", όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Τι απαντά σε αυτό η κυβέρνηση -πέρα από το να με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, κάτι που δέχομαι ευχαρίστως, έχοντας παίξει στο Batman and Robin;».

Ο Κλούνεϊ, διαχρονικός υποστηρικτής και δωρητής των Δημοκρατικών, είναι γνωστός για την πολιτική του τοποθέτηση εδώ και δεκαετίες, θεωρώντας την ευθύτητα του λόγου του ως ηθική υποχρέωση, επηρεασμένος επίσης από τον δημοσιογράφο πατέρα του και τη σύζυγό του, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ. Το 2025 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν έγραψε άρθρο γνώμης στους New York Times, καλώντας τον τότε πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Από τη φιλική σχέση έως την κόντρα

Παρά τις πολιτικές τους διαφορές, ο Κλούνεϊ έχει αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε καλές σχέσεις με τον Τραμπ πριν από την προεδρία του, δηλώνοντας πέρυσι στο Variety: «Τον ήξερα πολύ καλά. Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο και είχε προσπαθήσει να με βοηθήσει να μπω σε ένα νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και εστιατόρια. Είναι ένας σπουδαίος κλόουν. Ήταν. Αυτό άλλαξε».

Ο Τραμπ, που δεν φημίζεται για την ανεκτικότητά του στην κριτική, συχνά απαντά σε επιθέσεις που δέχεται από το Χόλιγουντ, έναν χώρο στον οποίο είχε επιχειρήσει να εισέλθει μέσω cameo εμφανίσεων και reality τηλεόρασης. Έχει απαντήσει επανειλημμένα στον Κλούνεϊ, αποκαλώντας τον κατά καιρούς «δευτεροκλασάτο σταρ», «τριτοκλασάτο ηθοποιό», «ψεύτικο ηθοποιό» που «δεν κατάφερε ποτέ το να κάνει μια σπουδαία ταινία», αλλά και «προδότη».

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση της Γαλλίας να χορηγήσει γαλλική υπηκοότητα στον ηθοποιό και την οικογένειά του, χαρακτηρίζοντας τους Κλούνεϊ «δύο από τους χειρότερους πολιτικούς αναλυτές όλων των εποχών».

«Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική του παρά για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Δεν ήταν καθόλου σταρ, ήταν απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για τα πολιτικά ζητήματα».

Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, ο Κλούνεϊ δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».

