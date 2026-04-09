Βουτιά 51% στις εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Αύξηση παρουσιάζει το εμπορικό έλλειμμα το δίμηνο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, με τις εξαγωγές να σημεώνουν μεγάλη πτώση τον Φεβρουάριο.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2026 αυξήθηκαν κατά 5,6%, φθάνοντας στο €1,1 δισ. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €675,0 εκατ. και από τρίτες χώρες €440,4 εκατ. σε σύγκριση με €582,7 εκατ. και €473,7 εκατ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €182,4 εκατ. έναντι €8,5 εκατ. τον Φεβρουάριο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκαν κατά 50,8% πέφτοντας στα €244,3 εκατ. σε σύγκριση με €496,2 εκατ. τον Φεβρουάριο 2025. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €93,2 εκατ. και προς τρίτες χώρες €151,1 εκατ., σε σύγκριση με €126,6 εκατ. και €369,6 εκατ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2025. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €10,5 εκατ. έναντι €97,0 εκατ. τον Φεβρουάριο 2025.

Δίμηνο

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 μειώθηκαν κατά 4,5% στα €2,1 δισ. σε σύγκριση με €2,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουάριου 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 μειώθηκαν κατά 18,5% στα €766,2 εκατ. σε σύγκριση με €939,9 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στο €1,34 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με €1,27 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.