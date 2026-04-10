«Ανάσταση» για την αγορά εμπορίου-Αυξημένη κίνηση σε κρεοπωλεία, υπεραγορές και εμπορικά κέντρα

Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση σε υπεραγορές και κρεοπωλεία ενόψει των εορτών του Πάσχα, με την κορύφωση των αγορών για το πασχαλινό τραπέζι, να αναμένεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα, παρά το μούδιασμα που καταγράφεται σε καταστήματα, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, λόγω των ακυρώσεων πτήσεων που επέφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι Κύπριοι τρέχουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, ενώ την τιμητική τους, όπως κάθε χρόνο, έχουν τα κρεατικά αλλά και τα είδη αρτοποιείου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, δήλωσε στον «Π», ότι «υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα κρεοπωλεία με τον κόσμο να σπεύδει να αγοράσει κρέας, κυρίως αρνίσιο». «Μέχρι στιγμής, έχουν σφαχτεί 25 χιλ. αμνοερίφια», ανέφερε και πρόσθεσε, ότι «την Μεγάλη Παρασκευή θα σφαχτούν κι άλλα, ωστόσο λόγω των περιορισμών που υπάρχουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό».

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου δήλωσε στον «Π», ότι η κίνηση στις υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η κατανάλωση που αφορά είδη κρέατος και προϊόντα αρτοποιείου είναι ικανοποιητική, επισημαίνει.

Όσον αφορά την κίνηση στην Αγία Νάπα και Πρωταρά, αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές σε Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό, τονίζει, ότι λόγω των ακυρώσεων πτήσεων, που επέφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι μουδιασμένη.

«Η κίνηση στις υπεραγορές είναι ικανοποιητική», επισημαίνει ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου. «Εν μέσω των αρνητικών δεδομένων που υπάρχουν, ένεκα των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο κλάδος φρόντισε να τονώσει την αγορά με προσφορές και μειώσεις τιμών», επισημαίνει στον «Π». «Παρά το κύμα πανικού που σκορπίστηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι θα υπάρχει δηλαδή ανεπάρκεια προϊόντων και ελλείψεις», προσθέτει, υπάρχει αφθονία προϊόντων και επάρκεια. Η κίνηση στις υπεραγορές, αναμένεται να κορυφωθεί την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, τονίζει.

Την επάρκεια των προϊόντων χωρίς να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, διαπίστωσε τη Μεγάλη Πέμπτη και η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται ενόψει των εορτών του Πάσχα από τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, η κ. Παναγιώτου επισκέφθηκε υπεραγορές και φρουταρίες της επαρχίας Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, η υπουργός επισκέφτηκε την υπεραγορά Μετρό στο Πλατύ Αγλαντζιάς , το Μικρόπολις στην περιοχή Αθαλάσσας στον Στρόβολο και τη φρουταρία Δημητράκος στον Στρόβολο.

Οι τιμές κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, δήλωσε.

Παράλληλα, είπε ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί, τόσο από το Τμήμα Γεωργίας για την ποιότητα των φθαρτών, όσο και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα ζωικά προϊόντα, ενώ οι κατασχέσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με τα περσινά.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε, ότι η απόφαση της κυβέρνησης για στήριξη των καταναλωτών με το πακέτο ύψους €200 και πλέον εκατομμυρίων, περιλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε κρέατα, πουλερικά και ψαρικά, «έχει πολύ θετικό πρόσημο», όπως προκύπτει και από την ενημέρωση, που είχε τόσο από ιδιοκτήτες υπεραγορών, όσο και από καταναλωτές.

Επίσης, σημείωσε από τις επαφές με υπεύθυνους υπεραγορών προκύπτει, ότι η ζήτηση για κυπριακά προϊόντα παραμένει αυξημένη, σε ορισμένες περιπτώσεις πέραν των αρχικών προβλέψεων.

Φουλάρουν τα Malls

Αυξημένη επισκεψιμότητα καταγράφεται και στα εμπορικά κέντρα.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο διευθύνων σύμβουλος του MyMall Limassol Ανδρέας Χατζημιτσής, η επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο καταγράφει άνοδο 10-15% από τις 30 Μαρτίου 2026 μέχρι και σήμερα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πασχαλινή περίοδο.

Παρά την αυξημένη κίνηση στις υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα, στα κέντρα των πόλεων οι καταστηματάρχες καταγράφουν μούδιασμα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της Κίνησης Καταστηματαρχών Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λεμεσού, Κρίστης Δημητρίου, φέτος καταγράφεται μικρή μείωση στην κίνηση της αγοράς, κατά την περίοδο του Πάσχα, υπογραμμίζοντας, πως αυτή είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που την επηρεάζουν άμεσα.

«Τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα χειμερινό σκηνικό, με αρκετές ευλογημένες βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, που όμως απέτρεψαν τον κόσμο, είτε να επισκεφθεί την αγορά, είτε να προχωρήσει σε αγορές ανοιξιάτικων ή καλοκαιρινών εμπορευμάτων», σημείωσε, αναφέροντας ότι με τη σταδιακή αλλαγή των θερμοκρασιών, το πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Την ίδια ώρα, επεσήμανε, η αγορά έχει επηρεαστεί από «την κακή ψυχολογία που υπάρχει τόσο με την ακρίβεια όσο και με τον πόλεμο, αλλά και την άφιξη τουριστών, που δεν ήταν η αναμενόμενη σε αριθμούς αυτό το διάστημα».

Οι καταστηματάρχες του αναβαθμισμένου εμπορικού κέντρου της Πάφου, παρατηρούν ότι η επισκεψιμότητα παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εορταστική ατμόσφαιρα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας – Αμμοχώστου Κυριάκος Αμπίζας, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, χαρακτήρισε «απόλυτο μηδέν και πλήρως απογοητευτική» την κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα τόσο στη Λάρνακα όσο και στην Αμμόχωστο, αφού όπως είπε, «τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στις δύο επαρχίες για διάφορους λόγους, με κυριότερο την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Για τη Λάρνακα, ο κ. Αμπίζας είπε, πως «λόγω της ανάπλασης και των εργασιών του αποχετευτικού που πραγματοποιούνται στο εμπορικό κέντρο της πόλης, δεν υπάρχει πρόσβαση στα καταστήματα από τους καταναλωτές, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν χώρο στάθμευσης για τα αυτοκίνητα τους».

Οι καταστηματάρχες εκτιμούν, ότι με την αποκλιμάκωση που παρατηρείται από την ανακοίνωση για εκεχειρία δυο εβδομάδων, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ένα ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου, το κλίμα θα αλλάξει.

Σημειώνεται, ότι τα γενικά καταστήματα σήμερα και αύριο θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα θα είναι κλειστά, ενώ θα ανοίξουν ξανά την Τρίτη του Πάσχα.