Εγκύκλιος ΕΤΥΚ για προαγωγές και αναβαθμίσεις στην Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή, 73 προαγωγές και 137 αναβαθμίσεις για αριθμό εργαζομένων, αναφέρει σε εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ, θεωρώντας ότι ο αριθμός τους θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσιος.

«Η ενέργεια αυτή της τράπεζας, έστω και καθυστερημένα και μετά από αρκετές αναβολές, είναι αναμφίβολα ένα θετικό βήμα», σημειώνει η συντεχνία στην εγκύκλιο που εξέδωσε την Μεγάλη Πέμπτη. Παρόλα αυτά, τονίζει, η οργάνωση θεωρεί ότι ο αριθμός των 73 προαγωγών και 137 αναβαθμίσεων θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερος, τουλάχιστον διπλάσιος, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της τράπεζας και στις προσδοκίες των εργαζομένων αλλά και της συμφωνίας με την ΕΤΥΚ.

Επίσης, αναφέρει, θα έπρεπε ανάλογος αριθμός εργαζομένων να αναβαθμιστεί στις κλίμακες του Βοηθού Τμηματάρχη και της Ειδικής Κλίμακας. Οι θέσεις αυτές, υποδεικνύει, παρότι δεν είναι οργανικές, δεν παύουν να αποτελούν και αυτές «αναβαθμίσεις» εργαζομένων σε ψηλότερη κλίμακα και θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν ακόμα περισσότερους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, «η Τράπεζα δεν ανακοίνωσε αναβαθμίσεις εργαζομένων στις κλίμακες 7 έως 13, ενώ φαίνεται να έχει αγνοήσει και τους αποσπασμένους συναδέλφους σε Themis και Gordian, παρά το γεγονός ότι βάσει των όρων της συμφωνίας απόσπασης μεταξύ της οργάνωσής μας, της Τράπεζας και των εν λόγω εταιρειών, θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί».

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Οργάνωση συγχαίρει όλους τους εργαζομένους που έχουν προαχθεί / αναβαθμιστεί.

«Όπως συμβαίνει πάντοτε σε διαδικασίες όπου εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, και όπου λάθη ή αδυναμίες είναι αναπόφευκτα, αλλά και με δεδομένες τις αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και των κριτηρίων προαγωγών, είναι λογικό αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι θεωρούσαν ότι άξιζαν να προαχθούν ή να αναβαθμιστούν, να νιώθουν αδικημένοι επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν στον σχετικό κατάλογο», προσθέτει.

Υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια, με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες ΕΤΥΚ - τραπεζών, λειτουργεί η Επιτροπή Ενστάσεων Προαγωγών, στην οποία συμμετέχει και η ΕΤΥΚ με εκπρόσωπό της (1/3). Σύμφωνα με τη συντεχνία, ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες και στο παρελθόν πολλοί εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί και έχουν προαχθεί με αναδρομική ισχύ.

Στην εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ, σημειώνει ότι όσοι εργαζόμενοι νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί, μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους ακολουθώντας την εξής διαδικασία: