Πώς επιδρά στις αποφάσεις της ΕΚΤ ο πόλεμος στο Ιράν: Πέντε μαθήματα από το «τραύμα» του 2022

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει βγάλει τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρώπης από το comfort zone τους. Σημαίνει αυτό ότι ένα σοκ τιμών όπως αυτό του 2022 είναι επικείμενο, όταν ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 10,6% μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναρωτιέται η Handelsblatt; Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπόσχεται ότι δεν θα επιτρέψει να ξανασυμβεί αυτό. Ο μελλοντικός αντιπρόεδρός της, Μπόρις Βούισιτς, λέει: «Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας».

Είναι όμως η ΕΚΤ στην πραγματικότητα καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια; Τότε, αύξησε τα επιτόκια μόνο όταν ο πληθωρισμός είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες με την τότε κατάσταση – αλλά και σημαντικές διαφορές, παρατηρεί η Handelsblatt και παραθέτει:

1. Το σοκ των τιμών της ενέργειας

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά ένα κλασικό σοκ στις τιμές της ενέργειας, που εκτινάσσει τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα βαρέλι αργού Brent 159 λίτρων, βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, κόστιζε λιγότερο από 70 δολάρια. Τώρα οι τιμές μόλις που πέφτουν κάτω από τα 100 δολάρια. Οι επιπτώσεις στις τιμές είναι περίπου συγκρίσιμες με εκείνες του 2022.

Οι τιμές του φυσικού αερίου τον Μάρτιο ήταν κατά μέσο όρο περίπου τα δύο τρίτα υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Το 2022, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν πολύ πιο απότομα. Ωστόσο, οι άδειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου θα αποτελέσουν και πάλι πρόβλημα.

Ένας πόλεμος που θα διαρκέσει αρκετούς μήνες θα επιδείνωνε την ενεργειακή κρίση. Δεκάδες σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Κόλπου έχουν υποστεί ζημιές. Τα βιομηχανικά έθνη ήδη αξιοποιούν τα αποθέματα πετρελαίου τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το 2022.

Η πιο σημαντική διαφορά: Όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο πληθωρισμός είχε ήδη φτάσει το 4%. Το σοκ στις τιμές της ενέργειας ήταν ένας επιπλέον παράγοντας. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ εδώ και μήνες.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού δεν έχουν υποστεί τόσο σοβαρές πιέσεις όσο κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Οι τιμές των ναύλων δεν αυξάνονται τόσο υπερβολικά. Ωστόσο, εμφανίζονται μεμονωμένα σημεία συμφόρησης, προκαλώντας ντόμινο φαινομένων, που επηρεάζουν τις τιμές στη γεωργία (λιπάσματα) και στη βιομηχανία ημιαγωγών (ήλιο).

Με λίγες εξαιρέσεις, η οικονομία έχει χαμηλότερες επιδόσεις από ό,τι το 2022. Οι αγορά εργασίας είναι σταθερή, αλλά δεν λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα. Οι άνθρωποι δεν καλύπτουν την κατανάλωση, που είχε συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα κυβερνητικά προγράμματα βοήθειας, που αύξησαν τη ζήτηση και τις τιμές είναι διαθέσιμα μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις .

Για τον Christian Kopf της Union Investment, «υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα έχουν λιγότερο έντονο αντίκτυπο στον πληθωρισμό αυτή τη φορά». Τα ποσοστά πληθωρισμού της τάξης του 3-4% είναι πράγματι πολύ υψηλά, λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deka, Ulrich Kater, «αλλά απέχουν πολύ από τη φρίκη του πληθωρισμού».

2. Η δύναμη των αναμνήσεων

«Η ανάμνηση του υψηλού πληθωρισμού είναι ακόμα νωπή», δήλωσε η Λαγκάρντ την Τετάρτη. Οι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη. Σύμφωνα με έρευνα της οικονομικής συμβουλευτικής εταιρείας Oxford Economics, οι άνθρωποι αναζητούν πλέον συχνότερα στο διαδίκτυο τη λέξη-κλειδί «πληθωρισμός». «Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν ξανά», λέει η Ulrike Kastens της θυγατρικής της Deutsche Bank, DWS, «αλλά και για πόσο καιρό αυτή η αύξηση παραμένει στο μυαλό των καταναλωτών».

Τα συνδικάτα θα μπορούσαν να απαιτήσουν εκ νέου προσαρμογές στον πληθωρισμό, ενθαρρυνμένα από τις ασυνήθιστα υψηλές μισθολογικές ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Παρά την οικονομική επιβράδυνση, οι εταιρείες δεν διστάζουν να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος. Σύμφωνα με έρευνες των υπευθύνων προμηθειών, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν σε υψηλό τριετίας τον Μάρτιο.

Ακριβώς αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις φοβούνται οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρώπης. Θα διασφάλιζαν ότι η ενεργειακή κρίση δεν θα παραμείνει ένα μεμονωμένο, μεμονωμένο σοκ τιμών. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε στη συνέχεια να διεισδύσει βαθύτερα σε άλλους τομείς της οικονομίας και να εδραιωθεί.

Για την Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αυτό είναι το κύριο μάθημα από το 2022: Ένα σοκ στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές καταναλωτή «γρηγορότερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως». «Το γνωρίζουμε πλέον», δήλωσε η Σνάμπελ το βράδυ της Παρασκευής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Οι ειδικοί εκπλήσσονται, ωστόσο, από το γεγονός ότι η ΕΚΤ ήδη λαμβάνει υπόψη σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις. Αυτό συνήθως απαιτεί χρόνο. Οι οικονομολόγοι της κεντρικής τράπεζας προφανώς ήθελαν να προστατευτούν από σφάλματα πρόβλεψης από νωρίς, σύμφωνα με την Morgan Stanley.«Το τραύμα του 2022 εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις », λέει ο Friedrich Heinemann από το ινστιτούτο οικονομικών ερευνών ZEW.

3. Το σοκ του πληθωρισμού μετατρέπεται σε σοκ επιτοκίων

Όταν η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια το καλοκαίρι του 2022, ο πληθωρισμός ήταν ήδη σχεδόν 9%. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένης της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 4%. Το σοκ του πληθωρισμού κορυφώθηκε με ένα σοκ επιτοκίων: Η ΕΚΤ αύξησε βιαστικά το επιτόκιο καταθέσεων για τις τράπεζες, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα επιτόκια αποταμίευσης και δανείων, σε ορισμένες περιπτώσεις με μεγάλες αυξήσεις, έως και 4%.

Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ υποτίμησαν τη σοβαρότητα του πληθωρισμού, αλλά η καθυστερημένη αντίδρασή τους δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από λανθασμένες προβλέψεις. Η επικοινωνία τους ήταν επίσης υπαίτια. Η ΕΚΤ είχε σηματοδοτήσει στις αγορές ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα σταματούσε πρώτα τις αγορές ομολόγων και μόνο τότε θα αύξανε τα επιτόκια.

Εκείνη την εποχή, ήταν κοινή πρακτική να καθορίζεται η νομισματική πολιτική μήνες νωρίτερα. Μετά από χρόνια χρόνιας χαμηλού πληθωρισμού, οι αγορές και οι κεντρικοί τραπεζίτες είχαν συνηθίσει σε αρνητικά επιτόκια και τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές ομολόγων. Είχαν χάσει την αίσθηση του πόσο γρήγορα θα μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση όταν ο πληθωρισμός επέστρεφε.

Η κατάσταση είναι διαφορετική τώρα. Η ΕΚΤ μειώνει σταδιακά και αυτόματα τα τεράστια ομόλογα που κατέχει. Αυτό ήδη καθιστά τη νομισματική πολιτική πιο αυστηρή – αν και ελάχιστα αισθητή. Το βασικό επιτόκιο βρίσκεται στο ουδέτερο επίπεδο του 2% εδώ και εννέα μήνες, χωρίς να επιβραδύνει ούτε να τονώνει την οικονομία. Οι κεντρικοί τραπεζίτες τονίζουν με εντυπωσιακή συχνότητα ότι βρίσκονται σε καλή αρχική θέση αυτή τη φορά.

4. Νέα στρατηγική

«Διδάγματα που αντλήθηκαν»: Υπό αυτόν τον τίτλο, η ΕΚΤ έχει αναμορφώσει τη στρατηγική της. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν δεσμεύονται πλέον σε μια πορεία δράσης εκ των προτέρων, αλλά αντίθετα θέλουν να αξιολογούν την κατάσταση με βάση νέα δεδομένα σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό είναι το μήνυμα του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν εγκαταλείψει την προσέγγισή τους «αναμονή και θέα». Τώρα σκοπεύουν να αντιδράσουν πιο αποφασιστικά σε κρίσεις εφοδιασμού, όπως η τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Ενώ η ΕΚΤ δεν έχει άμεση επιρροή στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς η νομισματική της πολιτική ελέγχει κυρίως τα επιτόκια δανεισμού και αγοράς, πλέον θεωρεί τέτοιες κρίσεις συστηματική πηγή πληθωρισμού.

Η βασική ιδέα είναι η εξής: εάν οι επιπτώσεις που επηρεάζουν τις τιμές εδραιωθούν, η κεντρική τράπεζα θα παρέμβει νωρίτερα. Σε περίπτωση που οι κρίσεις προσφοράς δεν είναι βραχύβιες, θα είναι απαραίτητη μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής, δήλωσε ο ορισθείς αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βούισιτς.

Η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας που προκαλείται από τέτοιους κραδασμούς μέσω οικονομικών σεναρίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να είναι προετοιμασμένη για απρόβλεπτα γεγονότα. Οι ημέρες που η ΕΚΤ βασιζόταν σε μία μόνο πρόβλεψη ή απλώς στη διαίσθηση υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει. Έχει επίσης αναθεωρήσει εκτενώς τα μοντέλα προβλέψεών της.

5. Γρήγορα πάνω, γρήγορα κάτω

Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση της στρατηγικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων ήδη από τα τέλη Απριλίου. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, το θεωρεί αυτό «μια επιλογή», ​​ενώ ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, λέει ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Στην κορυφή της ΕΚΤ, ωστόσο, το κυρίαρχο σύνθημα είναι σαφώς να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ασαφές και να μην γίνονται δημόσιες εικασίες σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα. Η Σνάμπελ έβαλε φρένο στην κερδοσκοπία των επιτοκίων την Παρασκευή: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι «ευέλικτη» και «σε εγρήγορση», «αλλά δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε».

Στην πραγματικότητα, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε δίλημμα. Πρέπει να σταθμίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων με την οικονομική επιβράδυνση. Διαφορετικά, οι κεντρικοί τραπεζίτες κινδυνεύουν να καταπνίξουν την εύθραυστη ανάπτυξη.

Για τον Frederik Ducrozet της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Pictet, η τρέχουσα κατάσταση είναι «εντελώς διαφορετική» από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. «Μια αύξηση των επιτοκίων θα ήταν ένα ακόμη λάθος και θα έκανε τα πράγματα μόνο χειρότερα», λέει. Ο Βούισιτς αντιτίθεται σε αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι μία ή δύο αυξήσεις επιτοκίων δεν θα έβλαπταν ιδιαίτερα την οικονομία.

«Οι κίνδυνοι πληθωρισμού αποτελούν το κύριο μέλημα της ΕΚΤ και τους δίνεται μεγαλύτερο βάρος», λέει ο Alessandro Tentori, ειδικός αγοράς στην BNP Paribas. «Μια υπερβολική αντίδραση από την ΕΚΤ θα ήταν εξίσου επιζήμια με την απουσία αντίδρασης. Ο υπερβολικά υψηλός πληθωρισμός είναι προβληματικός – αλλά το ίδιο είναι και ο υπερβολικά χαμηλός πληθωρισμός».

Για την ΕΚΤ, η λύση θα μπορούσε να είναι η αύξηση των βασικών επιτοκίων μόνο προσωρινά. Η Evelyn Herrmann της Bank of America θεωρεί πρόωρη μια αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο, αλλά το εμπόδιο για μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική είναι προφανώς χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. «Ωστόσο, αναμένουμε ότι θα ακολουθήσουν μειώσεις των επιτοκίων το 2027».

Οι αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη από ό,τι το 2022 θα οδηγήσει την ΕΚΤ σε μικρή μόνο αύξηση των επιτοκίων και εκ νέου μείωσή τους το 2027. Εν τω μεταξύ, ο Jari Stehn, ειδικός της Goldman Sachs, συνδέει τη νέα του πρόβλεψη για αυξήσεις επιτοκίων τον Απρίλιο και τον Ιούλιο με την προσδοκία ότι η ΕΚΤ θα τις αντιστρέψει το επόμενο έτος.

