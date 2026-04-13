Ικανοποιητική η κίνηση στην αγορά το Πάσχα παρά τις ανησυχίες

Σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα προβλήματα, κινήθηκε η πασχαλινή αγορά, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) Μάριος Αντωνίου.

Όπως σημείωσε, φέτος υπήρχαν διαφορετικά δεδομένα, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αφθώδους πυρετού, παρόλο που, όπως επεσήμανε, το λιανεμπόριο είχε αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων τα τελευταία χρόνια.

«Παρ'όλη την ανησυχία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν διαταράχτηκε η εφοδιαστική αλυσίδα. Υπήρχε επάρκεια προϊόντων στην αγορά, δεν είχαμε οποιεσδήποτε ελλείψεις», ανέφερε.

Επίσης, παρά τα νέα δεδομένα, δεν σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών στα προϊόντα. «Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στο αρνί δεν είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, αλλά με το θέμα του αφθώδους πυρετού», σημείωσε.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι τα νέα δεδομένα αλλάζουν την ψυχολογία του κόσμου, η οποία είναι συνυφασμένη με την κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, «σε γενικές γραμμές κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα η αγορά, και η επισκεψιμότητα και η κατανάλωση», είπε, σημειώνοντας ότι και οι υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα είχαν αρκετή κίνηση.

Σημειώνοντας ότι το Πάσχα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα Χριστούγεννα, που είναι η πιο εμπορική περίοδος του συνόλου του λιανικού εμπορίου, ο κ. Αντωνίου είπε ότι συνήθως η περίοδος του Πάσχα «είναι μέρες της υπεραγοράς, του φούρνου και του κρεοπωλείου». «Υπό τις περιστάσεις είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο, ένδυση και υπόδηση, ο Γραμματέας του ΠΑΣΥΛΕ σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. «Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν βοήθησαν τον κόσμο να βγει να ψωνίσει για τη νέα κολεξιόν. Αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα όταν θα σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, ότι θα αυξηθεί η κίνηση σε αυτούς τους τομείς»".

Ο κ. Αντωνίου είπε, ωστόσο, ότι τα εμπορικά καταστήματα στις αμιγώς τουριστικές περιοχές, κινήθηκαν σε πιο χαμηλά επίπεδα, επειδή αυτές οι περιοχές είναι άμεσα συνυφασμένες με τον τουρισμό. «Χάθηκε ο Απρίλης, εξαιτίας των ακυρώσεων στα ξενοδοχεία και επηρεάστηκε και το λιανικό εμπόριο. Ευχόμαστε ότι στο κομμάτι του τουρισμού θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί τα θετικά του τουρισμού τα εξαργυρώνει και το λιανικό εμπόριο, κυρίως στις αμιγώς τουριστικές περιοχές», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ