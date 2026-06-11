Έρχονται απογευματινές καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα – Πού δεν αποκλείεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Υπόθεση τρομοκρατίας: Προφυλακίστηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος Παλαιστίνιος – «Με παγίδευσαν και με εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προσαγωγή του μέλους της Χαμάς στις Αρχές Φωτοργραφία: IN TIME

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ταξίδεψε στη Μαλαισία για να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος και όχι για τρομοκρατική εκπαίδευση

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν, του ειπαν να πάει αυτο το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκει τον εκπαιδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέληση του.

Επίσης, έδωσε στοιχεία και ονόματα απο αυτους που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν.

Ο δικηγόρος του Σπύρος Πανταζής μετά το πέρας της απολογίας του δήλωσε: «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για :

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση
Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων
Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων
Αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Πηγή: cnn.gr

Tags

τρομοκρατίαΧΑΜΑΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα