Στα 55.367 άτομα οι κρατικοί υπάλληλοι τον Μάρτιο- Η απασχόληση ανά κατηγορία

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν στα 55.367 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 42 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,8% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,8%.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (1,7%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 και η μεγαλύτερη μείωση (-2,0%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,9%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,9%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,9%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μάρτιου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.